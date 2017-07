La Roma salva la spedizione Italia: triplo Dzeko, rabona di Perotti, 4-1, primo posto e sedicesimi

Meno male che c'è la Roma e che Edin Dzeko non si ferma più... Perché nella notte delle eliminazioni di Inter e Sassuolo e della Fiorentina caduta al Franchi, la Roma torna Magica, dimentica le noie di campionato vincendo il suo girone si qualifica alla fase finale di Europa League con novanta minuti di anticipo. E i numeri del centravanti bosniaco ora sono di assoluto spessore: 15 gol in stagione - 10 reti nelle ultime 9 partite, 5 back-to-back fra Austria Vienna (2) e Viktoria Plzen (3), prima tripletta giallorossa. Che fine avranno fatto i suoi crudeli detrattori?

Edin Dzeko, Roma 2016-17 (LaPresse)LaPresse

LA CRONACA DEL MATCH

La Roma inizia sull’asse di sinistra fra Emerson Palmieri e un attivissimo Iturbe in cerca di pace con il pubblico capitolino. Passano 11 minuti e Dzeko incanta l’Olimpico con un gol semplicemente meraviglioso: finta di tacco su Kovarik da fondo campo, sinistro a giro sul secondo palo e palla all'incrocio… È il tredicesimo centro stagionale del centravanti bosniaco, terzo in Europa League, forse il più bello della sua breve storia giallorossa. I gol di Dzeko sono la prima delle nuove certezze romaniste, l’altra è la rete subita per la quindicesima volta a porta violata in 20 gare stagionali: stasera dallo Zeman dai capelli rosa (si chiama Martin) che schiaccia di testa fra i centrali difensivi su cross di Kovarik.

Di prima, di testa e al volo, Dzeko sfiora il gol altre tre volte e Salah chiude il primo tempo di mancino palo esterno su un pasticcio della difesa ceca. L’egiziano chiama Kozacik all’intervento due volte a inizio ripresa mentre Paredes colpisce la traversa su calcio di punizione a giro da zolla centrale. Strootman ciabatta su corner dal limite dell’area piccola ma adesso il gol è proprio nell'aria e la Roma dilaga nell'ultima mezz'ora: al 61', Dzeko schiaccia di testa incrociando sul secondo palo un bel traversone di Rüdiger; all'82' Diego Perotti, entrato per l'ottimo Iturbe, segna un gol pazzesco di rabona su un cross sensibilmente deviato da Mateju; all'88' Dzeko chiude i conti raccogliendo a centro area di prima intenzione un cross rasoterra di Perotti. Prima, una rete divorata da Salah, un grande riflesso di Allison su Bakos e una bella parata a mano aperta di Kozacik su Perotti. Tutto molto bello: la Roma salva di vela la spedizione Italia in Europa League.

LA STATISTICA CHIAVE

3 - Prima tripletta per Edin Dzeko con la maglia della Roma: non gli accadeva dai tempi del Manchester City, contro il Tottenham il 28 agosto 2011. Il centravanti bosniaco è anche il primo giocatore della Roma a siglare una tripletta in una competizione europea da Marco Del Vecchio nel 4-1 al Gorica del 14 settembre 2000.

IL TWEET DELLA PARTITA

IL TABELLINO DI ROMA-VIKTORIA PLZEN

Roma (4-3-3) Allison; Bruno Peres, Rüdiger, Fazio, Emerson Palmieri; Nainggolan, Paredes, Strootman (89' Gerson); Salah (83' De Rossi), Iturbe (63' Perotti), Dzeko. Allenatore: Luciano Spalletti

Viktoria Plzen (4-2-3-1) Kozacik; Mateju, Hejda, Limbersky, Kovarik; Hrosovsky, Hromada; Petrzela, Kopic (63' Duriš), Zeman; Krmencik (75' Bakos). Allenatore: Roman Pivarnik

Arbitro: Tobias Stieler, Germania

Gol: Dzeko 11’, 61' e 88', Perotti 82'; Zeman 18’

Ammoniti: Nainggolan; Mateju, Zeman, Petrzela

