La Steaua Bucarest rischia di sparire: tutta colpa del Ministero della Difesa

Può una squadra lottare per il titolo sul campo, e contemporaneamente rischiare di sparire, incappando nella più classica delle damnatio memoriae? La logica direbbe di no, ma nel calcio rumeno tutto è possibile: se infatti da un lato l’Astra Giurgiu ha dovuto vendere Alibec per evitare il fallimento a neanche un anno dal primo titolo (rischiava di diventare un’Unirea Urziceni-bis), dall’altro la Steaua Bucarest rischia seriamente di sparire nonostante la sua opulenza economica in patria ed il 2° posto in campionato a due punti dalla capolista Viitorul Constanta (di cui vi avevamo parlato in Inchiest-AA per il legame con l’Apollon Limassol).

Il motivo è presto detto, e fa tornare in mente ciò che era accaduto nel 2014, quando il Ministero della Difesa aveva vinto la causa intentata nel 2011 contro il club della famiglia Becali (il cui ”patron” Giovanni è in carcere per alcuni reati insieme al fratello Victor): l’organismo governativo, che aveva fondato nel 1947 (in piena URSS) la Steaua come club dell’esercito, accusava gli attuali vertici del club di aver preso possesso indebitamente del marchio Steaua (”stella” in rumeno), sfruttandolo senza il consenso del Ministero dal 2004 in poi. Da qui la causa e la vittoria giudiziaria, con l’Alta Corte rumena che aveva vietato alla società di utilizzare nome, colori sociali e stemma alla Steaua Bucarest, privandola della sua identità e costringendola a giocare il Csms Iasi con una maglia gialla e anonima, nella quale lo stemma societario era coperto dallo scotch e non c’era nessun riferimento al rossoblù del club più titolato del paese (26 campionati nazionali e una Coppa Campioni nel 1986, grazie al fenomenale e sfortunato Duckadam), il cui nome era sostituito sui tabelloni dalla scritta ”padroni di casa” e da un laconico buco al posto dello stemma, e impronunciabile per tifosi (che facevano cori al grido di ”forza locali!”) e telecronisti.

Insomma, una situazione grottesca, dalla quale la Steaua sin qui si era salvata cambiando lo stemma (una ”mediazione” nata dall’esigenza di evitare figuracce a livello europeo, il governo aveva infatti concesso alla Steaua di usare nomi e colori in Europa League, e poi ha esteso la moratoria), salvo però tornare nel caos quando il Ministero della Difesa ha annunciato la costituzione della Nuova Steaua, che nelle intenzioni del governo risolverà il contenzioso e andrà a prendere il posto di quella che avrebbe ”usurpato” nome, stemma e diritti del club costituito dal Ministero stesso.

La società, nata pochi giorni fa, verrà iscritta alla quarta serie rumena, avrà un budget di 300mila euro e per allenatore Marius Lacatus, ex leggenda della vera Steaua, quella che vinse la Coppa Campioni e ora rischia di essere cancellata dal suo stesso governo: il Ministero della Difesa, infatti, oltre a costituire una società ad hoc, ha anche fatto causa alla vera Steaua e ai Becali, chiedendo un risarcimento di 37mln di euro per l’uso improprio di nome, colori e loghi dopo la sentenza del 2014, oltre alla restituzione dei trofei e ad un atto che sancirebbe la definitiva damnatio memoriae per l’attuale società. Il governo chiede infatti che la Steaua Bucarest attualmente seconda in Liga I (da gennaio avrà in rosa anche il già citato Alibec) venga radiata dal calcio rumeno al termine della stagione, e sparisca in una bolla di sapone per far spazio alla Nuova Steaua (che probabilmente, a quel punto, verrebbe catapultata per magia in A): un atto contrario alla storia e ai diritti di un club storico, che quest’anno ha affrontato il Manchester City di Guardiola nei preliminari di Champions League ed è uscito nei gironi di Europa League.

Ma si sa, la giustizia è relativa in certe parti di mondo, e dunque non ci stupiremmo di trovare una Steaua radiata dal suo stesso campionato e bandita dal calcio per soddisfare le gelosie di un Ministero che, di fatto, non gestisce e s’interessa al club dalla caduta della vecchia URSS, e ora avanza pretese…

(di Marco Corradi, @corradone91)

PER TUTTE LE NEWS E GLI AGGIORNAMENTI SEGUICI SU: AGENTI ANONIMI

L'articolo La Steaua Bucarest rischia di sparire: tutta colpa del Ministero della Difesa proviene da Agenti Anonimi.

Leggi tutti gli articoli su Agenti Anonimi