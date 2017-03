Le 5 verità che ci ha lasciato Lione-Roma

Roma sulle gambe, la condizione fisica non la sorregge

“Maltrattata” dalla Lazio in Coppa Italia, presa pallate a lungo dal Napoli in campionato, portata a scuola dal Lione nel secondo tempo del Parc OL: la Roma è sulle gambe a questo punto della stagione e questo è un segnale nefasto. Non crediamo alla mancanza di carattere lamentata da Spalletti (sarebbe fin troppo grave e inqualificabile) o a un’involuzione tecnica: la Roma non corre (più).

Serve un’impresa, ma la Roma deve crederci

In sé il 4-2 fuori casa non è un risultato pernicioso. Lo è per questa Roma in debito d’ossigeno, lo è contro questo Lione sbarazzino e dal potenziale offensivo devastante. Servirà un’impresa tra sette giorni, ma la Roma ha il dovere di crederci, soprattutto alla luce di quanto visto nella pazza notte di Champions League. Certo, la Roma non può schierare Messi e Neymar, ma deve ripartire da quanto mostrato nella prima parte di gara.

Lyon-Roma 2017AFP

Juan Jesus, l’operazione resurrezione dalle ceneri è fallita

La Roma ha creduto con forza nel recupero del centrale ex Inter, ma nonostante qualche prestazione dignitosa il livello del difensore brasiliano è ormai appurato e gli svarioni sono dietro l’angolo. Same old story direbbero gli inglesi: servono ben altri centrali per imporsi ad alti livelli, nazionali o continentali che siano.

Lione, che fucina di talenti! Miniera d’oro per Aulas

Lo immaginiamo intento a sfregarsi le mani con sorriso a trentadue denti. Di chi stiamo parlando? Ovviamente del numero dell’Olympique Lione Jean-Michel Aulas. La squadra di cui è proprietario è un’autentica fucina di talenti: dal cannoniere Lacazette, al centrocampista centrale da undici gol che tanto piace alla Juventus Corentin Tolisso , al jolly Nabil Fekir passando per i baby centralio difensivi. Scommettiamo che li vedremo presto vestire la maglia di qualche top-club?

Rischio zero tituli: destino della Roma (e di Spalletti) in bilico

Il giocattolo potrebbe presto rompersi: chi l’avrebbe previsto all’indomani della vittoria di San Siro contro l’Inter. Paradossalmente tra un mese la Roma potrebbe trovarsi fuori da tutto, se per caso non riuscisse a ribaltare le sconfitte patite in Coppa Italia e in Europa League. Sarebbe un disastro per Spalletti (a quel punto sicuro partente), per la Roma e per il calcio italiano qualora il Lione avesse la meglio. Già, a quel punto l’Europa League ci sfuggirebbe per l’ennesima volta.