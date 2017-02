Le pagelle di Fiorentina-Borussia Mönchengladbach 2-4

Fiorentina

Ciprian TATARUSANU 6 - Può far ben poco in tutte e 4 le occasioni in cui i tedeschi vanno a segno. Anzi, quello che può fare lo fa, dicendo di no per due volte a Drmic.

Carlos SANCHEZ 5 - Dimostra ancora una volta di essere un centrocampista adattato a difensore. Tanta, troppa la distanza da avversari che hanno sempre spazio per calciare e crossare, tanto che dalla sua parte passano un po' tutti. Male anche nello stacco aereo mancato in occasione del 2-2.

Gonzalo RODRIGUEZ 5 - Evita subito il peggio su Wendt, ma ancora una volta è poco preciso nei disimpegni. E Christensen lo batte sul tempo per firmare il poker che chiude ogni discorso.

Davide ASTORI 5,5 - Bene per un tempo, anche lui in balia delle onde da un certo punto della partita. In ogni caso, probabilmente il meno peggio dei tre difensori viola.

Federico CHIESA 6 - Tanti spunti, tanta elettricità, tanto impegno, anche se non sempre accompagnati dalla giusta incisività. Lodevole: anche sul 2-4 è uno degli ultimi a mollare.

Milan BADELJ 5 - Tiene bene il campo finché la Fiorentina è avanti nel punteggio, poi va in bambola anche lui. Guarda Hoffmann inserirsi in area e questi lo punisce, servendo Christensen per il 2-4 (dal 64' Khouma BABACAR 5 - Impatto disastroso sulla partita, tra stop mancati e un apporto minimo alla squadra)

2017, Milan Badelj, Fiorentina-Borussia Moenchengladbach, LaPresseLaPresse

Matias VECINO 5,5 - Partecipa spesso alla manovra, ma con alterne fortune: qualche buona fiammata, qualche momento di difficoltà. Specialmente, come tutta la squadra, tra fine primo tempo e inizio ripresa.

Maxi OLIVERA 5 - Troppo timido, come spesso gli accade: non trova mai lo spazio per andare al cross. In difficoltà anche difensivamente, commette lo sciocco intervento da rigore che riapre i discorsi.

Borja VALERO 6,5 - Con la sua qualità sopraffina tiene palloni e li smista in maniera sempre pregevole. Vestergaard lo aiuta in maniera evidente nel segnare il gol del momentaneo raddoppio.

Federico BERNARDESCHI 6,5 - Uno dei migliori della Fiorentina, e non solo per l'assist dell'1-0 a Kalinic. Tante le iniziative che sparigliano le carte nella difesa avversaria. Sousa lo toglie tra l'incredulità del pubblico, che fischia la sua decisione (dal 67' Josip ILICIC 6,5 - Una traversa su punizione e altre conclusioni verso la porta di Sommer. In meno di mezz'ora fa più lui di tanti compagni rimasti in campo per tutta la partita)

Nikola KALINIC 6,5 - Con il gol del vantaggio illude la Fiorentina che possa essere una serata semplice. Meno rapace nella ripresa, quando ha la possibiità di riportare immediatamente avanti i viola ma perde il tempo davanti a Sommer.

All. Paulo SOUSA 5 - Il blackout improvviso della Fiorentina non pone in secondo piano qualche scelta poco comprensibile, come la sostituzione di Bernardeschi e la rinuncia al terzo cambio. Non è un mistero: a fine stagione la sua strada e quella della Fiorentina si separeranno.

Borussia Mönchengladbach

Sommer 6,5; Jantschke 6, Vestergaard 4,5, Christensen 6,5, Wendt 6; Herrmann 6, Kramer 6, Dahoud 7 (80' Ströbl s.v.), Hofmann 6,5 (73' Johnson 5,5); Hazard 6 (27' Drmic 6,5), Stindl 8. All. Hecking 7