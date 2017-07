Le pagelle di Roma-Viktoria Plzen 4-1

LE PAGELLE DELLA ROMA

ALLISON 6,5 - Incolpevole sul gol, svela un grande riflesso parando un po’ di testa e un po’ di piede su Bakos a distanza ravvicinata: un intervento importantissimo perché sul 2-1.

BRUNO PERES 5 - Piccola nota stonata del grande concerto giallorosso: perché il gioco offensivo si sviluppa tutto sull’altra fascia e perché invece dalla sua parte arriva il cross del gol avversario.

RÜDIGER 6,5 – Distratto sì sulla rete ceca, però a destra crossa più di Bruno Peres e uno dei suoi precisi traversoni vale l’assist del 2-1 di Dzeko. Bentornato.

FAZIO 6 – Una prestazione concreta con un solo passaggio a vuoto sul gol di Zeman, mentre sull’occasione per Bakos - quella della gran parata di Allison - subisce un fallo nettissimo ma non fischiato da Stieler.

EMERSON PALMIERI 7 - Tanta corsa, tanti cross, tante diagonali difensive e tanti inserimenti in attacco. Valore aggiunto, giocasse sempre così…

NAINGGOLAN 6,5 – Non è lucidissimo per i noti motivi, però gioca una partita in crescita per una grande ultima mezz’ora a campo aperto.

PAREDES 7 – Compassato nel primo tempo, inizia la ripresa con una punizione sulla traversa e inizia con ordine ogni azione di ripartenza. Come Nainggolan, doveva ripartire da qui, e con una prestazione così, dopo il disastro di Bergamo.

2016, Esultanza Dzeko (Roma), Roma-Viktoria Plzen, LaPresseLaPresse

STROOTMAN 5,5 - Rallentato da una condizione non proprio ottimale, patisce un po’ di pressing nel primo tempo e sbaglia un gol in area piccola nella ripresa. Niente di grave, però rischia qualche panchina per la grande crescita di Paredes. Dall’89’ Gerson s.v.

SALAH 6 - La sua gara inizia a ridosso dell’intervallo con un mancino palo esterno, sfiora il gol due volte a inizio ripresa e se ne divora uno lisciando davanti al portiere, con tanto di rimprovero post-partita di Spalletti. Insomma fa tanto ma non proprio benissimo. Dall’83’ De Rossi s.v.

ITURBE 7,5 – Il migliore del primo tempo in progressione palla al piede, strappa i primi applausi dell’Olimpico, fa ammonire due avversari e si prende la punizione di Paredes. Certo non calcia in porta, però escluso Dzeko è davvero il migliore in campo e peccato esca dopo solo 63’.

Dal 63’ PEROTTI 7 – Un gol pazzesco di rabona, uno sfiorato sulla mano aperta di Kozacik e l’assist del 4-1 finale: si può fare di più in mezzora di gioco?

DZEKO 8 – Segna il gol più bello della sua breve carriera giallorossa, ne sbaglia uno facile e ne sfiora altri due nel primo tempo; sale in cattedra dopo l’intervallo con altre due reti… E sono 15 di cui 10 nelle ultime nove in stagione, 5 nelle ultime due partite di Europa League. Totem, centravanti simbolo di una Roma dall’attacco nucleare.

Allenatore Luciano Spalletti 7 - Mini-turnover è garanzia di successo, far giocare Nainggolan e Paredes dopo Bergamo è prova di grande onestà intellettuale, non rinunciare mai a Dzeko è quastione sacrosanta… E la Roma vince il suo girone di Europa League con novanta minuti di anticipo.

LE PAGELLE DEL VIKTORIA PLZEN

Kozacik 6; Mateju 4,5, Hejda 5, Limbersky 5,5, Kovarik 6; Hrosovsky 5,5, Hromada 6; Petrzela 5, Kopic 5,5 (dal 63' Duriš 6), Zeman 6,5; Krmencik 5 (dal 75' Bakos 6.5). Allenatore Roman Pivarnik 6.

VIDEO - Gerrard lascia il calcio: i momenti chiave della sua carriera