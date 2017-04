Le semifinali sono Ajax-Lione e Celta Vigo-Manchester United

Dopo aver accoppiato la Juventus al Monaco e disegnato un interessantissimo derby di Madrid nelle semifinali di Champions League, l'urna di Nyon ha emesso il proprio verdetto anche l'Europa League, delineando gli ultimi incontri prima della finalissima di Stoccolma del 24 maggio.

L'Ajax, che ha superato i quarti eliminando lo Schalke04 con una grande rimonta nei tempi supplementari, sfiderà il Lione, che si è qualificato a sua volta per la semifinale superando i turchi del Besiktas ai rigori. Il Manchester United, che ha piegato l'Anderlecht 2-1 in casa dopo l'1-1 dell'andata, avrà l'impegno più facile sulla carta, contro gli spagnoli del Celta Vigo, decimi nella Liga e approdati in semifinale dopo aver avuto la meglio del Racing Genk.

In attesa di conoscere ulteriori sviluppi sulla situazione di Zlatan Ibrahimovic, infortunatosi al ginocchio proprio nella gara di ritorno contro l'Anderlecht, cala un'ombra di tristezza per quella che potrebbe essere una grande assenza nel caso di una finalissima tra Manchester United e Ajax a Stoccolma: sarebbe davvero un enorme peccato se Ibra dovesse mancare all'appuntamento nella capitale della sua Svezia contro la squadra in cui è cresciuto prima di trasferirsi in Italia.