Manchester United, Celta Vigo, Ajax e: Lione tutte le qualificate alle semifinali di Europa League

Il quadro è completo. L’Europa League ha emesso i propri verdetti e, ora, in corsa sono rimaste soltanto quattro squadre. Venerdì mattina alle 13 italiane, il sorteggio di Nyon in diretta su Eurosport ed Eurosport Player definirà i due incroci prima della finale in programma mercoledì 24 maggio alla Friends Arena di Stoccolma, in Svezia.

le date delle semifinali: giovedì 4 e 11 maggio ore 21.05

Celta Vigo

Tornato in Europa per la prima volta dal 2006/07, il Celta Vigo è l'unico club spagnolo rimasto in Europa League e si giocherà per la prima volta nella sua storia la semifinale di Europa League. La squadra di Berizzo è certamente la sorpresa di questa edizione ma ha meritato il traguardo eliminando avversari scomodi come Shaktar Donetsk, Krasnodar e ultimo il Genk.

Celta Vigo steht im Halbfinale der Europa LeagueGetty Images

Manchester United

Ha sofferto oltre il dovuto per domare l’Anderlecht, sconfitto solamente ai supplementari all’Old Trafford, ma ritrova la semifinale di una competizione europea dopo 6 anni anche lo United di José Mourinho. Per i Red Devils si giocheranno per la seconda volta nella loro storia una semifinale di Uefa/Europa League e proveranno a mettere in bacheca uno dei pochi trofei che non hanno mai vinto…

Marcus Rashford (Manchester United) après son but en prolongation contre Anderlecht.Getty Images

Lione

Dopo aver eliminato non senza patemi la Roma, i francesi hanno estromesso i turchi del Besiktas vincendo 2-1 il match d’andata e acciuffando la vittoria dopo i supplementari e 16 rigori calciati nel caldo catino di Istanbul. La squadra di Genesio è l’unica rappresentante francese rimasta in corsa e gioca anche per sfatare un tabù: diventare la prima compagine transalpina a vincere l’Europa League.

LacazetteEurosport

Ajax

Vent’anni dopo i lancieri ritrovano la semifinale di una competizione europea. Dopo la rocambolesca sconfitta per 3-2 maturata a Gelsenkirchen contro lo Schalke, l’Ajax si giocherà nelle prossime due sfide l’approdo a una finale europea che manca dal 1996.