Manchester United: una finale da vincere per un dolore che va oltre lo sport

Si giocherà in uno scenario surreale la finale di Europa League tra Manchester United e Ajax. La Uefa ha confermato che verrà osservato un minuto di silenzio a Stoccolma mentre la cerimonia d’apertura sarà notevolmente ridotta in segno di rispetto per le giovani vittime dell'attentato alla Manchester Arena. Si è trattato di un attentato vigliacco – lo sono tutti, ma questo in particolar modo – perché ha colpito dei ragazzini felici di poter assistere a un concerto e di vivere una serata che, invece, si è trasformata in tragedia.

Per questo motivo, la finale della Friends Arena non potrà essere una festa, a prescindere dal risultato che maturerà in campo. I Red Devils hanno deciso di annullare la conferenza stampa programmata nel tardo pomeriggio, nella quale avrebbero dovuto parlare José Mourinho e un giocatore. Il tecnico portoghese ha comunque voluto dedicare un pensiero alle vite spezzate dall’attacco terroristico raccontando lo stato d’animo della squadra in questa particolare vigilia:

" Siamo tutti molto tristi per i tragici eventi della notte scorsa, non possiamo togliere dalle nostre menti e dai nostri cuori le vittime e le loro famiglie. Abbiamo un lavoro da fare e andremo in Svezia per farlo. È un peccato non poter volare con la gioia che abbiamo sempre prima di una grande partita. Anche se sono qui da poco, so che la gente di Manchester lotterà unita come una sola persona "

Dalla frase “abbiamo un lavoro da fare” trapela un pragmatismo indispensabile per andare avanti. Questo grande appuntamento ora non è più solo sportivo, ma deve anche servire da sfogo a una città afflitta dal dolore. Non sarà facile per la gente di Manchester, da sempre vicina alle imprese sportive delle sue formazioni, spostare la mente a Stoccolma, ma in quelle due ore i giocatori dello United sentiranno una spinta in più, uno stimolo ulteriore per dedicare la vittoria a chi sta piangendo i propri cari. D’altro canto, i Red Devils rischiano di rimanere bloccati, soprattutto nelle battute iniziali, e di farsi sopraffare dalla sofferenza respirata in queste ore. José Mourinho dovrà essere bravo a trovare non tanto una chiave tecnica quanto psicologica per affrontare la partita.

I giocatori hanno osservato un minuto di silenzio prima della seduta di allenamento a Carrington e anche l’avversario di Stoccolma, l’Ajax di Peter Bosz, ha dimostrato tutta la sua vicinanza tramite un messaggio di solidarietà:

" Da Amsterdam a Manchester con amore. I nostri pensieri vanno alle vittime e ai cari di coloro che sono colpiti "

I 'Lancieri' metteranno in campo dei ragazzi finiti sul taccuino di ds provenienti da tutta Europa e cercheranno di andare oltre la finale persa contro la Juventus, in Champions League 21 anni fa, mentre per Mou si tratterà della quarta finale europea. Lo Special One ha vinto le precedenti tre e ora sogna di regalare un piccolo Triplete alla sponda rossa di Manchester, dopo i successi in Community Shield e in Coppa di Lega, e anche il primo trionfo in questa competizione. Le misure di sicurezza saranno all’altezza, come ha fatto sapere la Uefa che si è dichiarata “sconvolta” dai tragici fatti della Manchester Arena. Questi accadimenti hanno alzato ulteriormente i livelli di allerta in quel di Stoccolma, ma per una sera (calcio d'inizio alle ore 20:45) gli inglesi cercheranno di lottare uniti, come una sola persona, per un’intera città.