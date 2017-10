Milan-AEK in diretta tv e Live-Streaming

Probabili Formazioni:

MILAN (3-5-2): G. Donnarumma; Musacchio, Bonucci, Rodriguez; Calabria, Suso, Locatelli, Calhanoglu, Bonaventura; André Silva, Cutrone.

AEK ATENE: (4-2-3-1): Anestis; Bakakis, Vranjes, Johansson, Lopes; Ajdarevic, Galanopoulos; Christodoulopoulos, Simoes, Mantalos; Livaja.

Le probabili formazioni

Milan-AEK in tv: la partita non sarà trasmessa in chiaro

Milan-AEK sarà trasmessa in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile sui canali Sky Sport 1 HD (201) e Sky Calcio 1 HD (251).

Milan-AEK in Live-Streaming

Milan-AEK sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet.

Video - Patrick Cutrone, la notizia più bella nel Milan dei grandi investimenti 01:27

Pronostico: chi vincerà tra Milan e AEK?

Secondo i bookmakers quella di San Siro dovrebbe essere una sfida a senso unico, siete d'accordo?

Queste le quote (fonte: GiocoDigitale.it):

VITTORIA MILAN 1.45 - PAREGGIO 4.25 - VITTORIA AEK 7.75

Leonardo Bonucci - Milan vs KF Shkendija 79Getty Images

Precedenti e Statistiche:

Sono 4 i precedenti in competizioni UEFA tra Milan e AEK Atene, tutti in Champions League. La prima volta nella stagione 1994/95, nella fase a gironi, con pareggio 0-0 in Grecia e vittoria dei rossoneri per 2-1 a San Siro grazie alla doppietta di Christian Panucci.

Le due squadre si ritrovarono poi nella fase a gironi della stagione 2006/07 con vittoria del Milan all’andata per 3-0, con le reti di Inzaghi, Gourcuff (primo gol con la maglia del Diavolo) e Kaká. Al ritorno, con il Milan già qualificato agli ottavi, i rossoneri persero per 1-0 a causa del gol di Júlio César.

Approfondimenti e dichiarazioni:

Milan-AEK: informazioni

Fase: Fase a Gironi di UEFA Europa League.

Data, orario e luogo: Giovedì 19 Ottobre 2017, ore 21:05, Stadio Meazza

La partita di ritorno si giocherà all'Olimpiako Stadio il 2/11/2017 alle 19:00 Live