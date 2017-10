Nizza-Lazio in diretta tv e Live-Streaming

Probabili Formazioni:

NIZZA (3-5-1-1): Cardinale; Marlon, Dante, Le Marchand; Jallet, Koziello, Mendy, Walter, Burner; Sneijder; Balotelli.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Radu; Patric, Murgia, Di Gennaro, Milinkovic-Savic, Lulic; Nani, Caicedo.

Le probabili formazioni

Nizza-Lazio in tv: la partita non sarà trasmessa in chiaro

Nizza-Lazio sarà trasmessa in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile sui canali Sky Sport 1 HD (201) e Sky Calcio 1 HD (251).

Nizza-Lazio in Live-Streaming

Nizza-Lazio sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet.

Video - Inzaghi: "Lazio da Champions? Nessuno crede in noi ma..." 01:21

Pronostico: chi vincerà tra Nizza e Lazio?

Secondo i bookmakers quella dell'Allianz Riviera dovrebbe essere una sfida equilibrata, siete d'accordo?

Queste le quote (fonte: GiocoDigitale.it):

VITTORIA NIZZA 2.60 - PAREGGIO 3.40 - VITTORIA LAZIO 2.70

Senad Lulic Ciro Immobile Lazio Milan 2017LaPresse

Precedenti e Statistiche:

Prima sfida in assoluto tra Nizza e Lazio in competizione UEFA.

I rossoneri sono stati ‘ripescati’ in Europa League, proprio dopo aver perso il playoff di Champions League contro il Napoli con un doppio 2-0 in favore della squadra di Sarri.

La Lazio ha un bilancio di 6 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte nei 16 precedenti contro squadre francese, incluso il ko per 6-0 contro il Lens nel secondo turno di Coppa Uefa 1977/78 che resta la sconfitta più pesante della Lazio in Europa.

Approfondimenti e dichiarazioni:

Le dichiarazioni della vigilia

Video - Inzaghi: "Vincere a Torino un'impresa: rimarrà nella storia della Lazio" 01:56

Nizza-Lazio: informazioni

Fase: Fase a Gironi di UEFA Europa League.

Data, orario e luogo: Giovedì 19 ottobre 2017, ore 19:00, Allianz Riviera

La partita di ritorno si giocherà all'Olimpico il 2/11/2017 alle 21:05 Live