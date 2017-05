Paul Pogba: maledizione finita, la terza finale è da predestinato

Così così nella finale di Champions 2015, quando vestiva la maglia della Juventus. Deludente in quella dell’Europeo casalingo la scorsa estate, quando la sua Francia perse la finale a sorpresa con il Portogalo. Dopo una stagione probabilmente al di sotto delle aspettative, quella del grande ritorno al Manchester United, Paul Pogba si è finalmente tolto di dosso l’etichetta di “sopravvalutato”. Sì, perché a prescindere dal gol fortunoso (gran controllo, ma conclusione deviata in modo decisivo da Sanchez) siglato contro l’Ajax, la prestazione nella finale di Stoccolma del centrocampista francese è stata di altissimo livello. Da giocatore che ha qualità superiori alla media e vuole dimostrarlo. Sicuro fin da subito, propositivo, duro nei contrasti e svelto nelle giocate. Il tutto annullando nel confronto di campo il dirimpettaio Davy Klaassen, uno dei giocatori più rappresentativi tra gli olandesi. Pogba ha timbrato e vinto. Il terzo trofeo in generale di questa stagione, dopo i meno considerati Community Shield e League Cup. Sicuramente la prima affermazione internazionale con un club (in precedenza aveva vinto il Mondiale Under 20 nel 2013).

Zittite le critiche? No, continueranno comunque

Illudersi che questa vittoria cancelli le polemiche sulla valutazione di Pogba è pura utopia. Alla prossima mezza prestazione negativa, il francese verrà ancora incolpato di essere sopravvalutato (per essere stato pagato più di 10 milioni). Ma a 24 anni, intanto, Pogba vanta già 10 titoli, nei quali ha spesso segnato gol importanti, decisivi. “Vado a dormire con questa oggi (indicando la coppa, ndr). Alla fine contano queste vittorie. Abbiamo avuto un po' di fortuna, ma siamo stati bravi. Ci hanno criticato, ma oggi abbiamo fatto quello che dovevamo. Il campo è più importante di qualsiasi parola”, ha detto a fine partita l’ex giocatore della Juventus. Come dargli torto? Nove gol stagionali, oltre 50 presenze e tre trofei. Non male alla prima stagione di ritorno.

Paul Pogba Getty Images

La dedica al padre

Ovviamente Paul, con ampi cenni dopo il gol, ha dedicato la vittoria al padre Fassou Antoine Pogba, defunto a 79 anni proprio un paio di settimane fa. L'uomo era deceduto a causa di una grave malattia con la quale stava combattendo da tempo. E Pogba, ovviamente colpito dalla tragedia, si era chiuso in un silenzio di dolore negli ultimi giorni.

Occhio Juve, potresti ritrovartelo contro ad agosto in Macedonia

Il Manchester United, dunque, aggiudicandosi l’Europa League si è garantito l’accesso alla prossima Champions League e la partecipazione alla finale di Supercoppa Europea in programma all'Arena Nazionale Filippo II, impianto nato sulle ceneri del vecchio Gradski Stadion, di Skopje (Macedonia) il prossimo 8 agosto. Location insolita, dove Pogba potrebbe anche incrociare per la prima volta la sua ex Juventus, nell’ipotesi che i bianconeri avessero la meglio sul Real Madrid nella finale di Champions. Per adesso, intanto, la sua coppa internazionale Pogba l’ha vinta. La Juve non ancora.