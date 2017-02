Paulo Sousa: "Bernardeschi? L'ho cambiato per scelta tattica ma ha fatto un bellissimo gol"

Per la prima volta nella sua storia la Fiorentina vince in Germania e vede più vicina la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. Gara di sofferenza della squadra viola che ringrazia una magia su punizione di Bernardeschi, sempre più uomo squadra anche se un po’ strigliato a fine match dal suo tecnico Paulo Sousa che si attende sempre tanto dal gioiello di Carrara…

Paulo Sousa (Allenatore Fiorentina): “Quello di Bernardeschi è stato un bellissimo gol. Adesso siamo in vantaggio in questo doppio scontro. Sono soddisfatto dello spirito di questo gruppo, i ragazzi ci tengono a fare bene nonostante le difficoltà che ci sono state ad inizio gara. Grazie al loro palleggio, per diverse volte si sono presentati in area in superiorità numerica. Nella ripresa siamo cresciuti, i nostri esterni sono saliti: siamo cresciuti ed a metà ripresa abbiamo avuto il controllo della gara. Bernardeschi? Deve avere continuità, il calcio oggi è fatto di intensità. Quando sarà continuo, sarà ancora più forte. Il cambio è stata una scelta tattica, ha perso diversi palloni. Federico è veramente forte quando salta l'uomo e punta la porta. È cresciuto tantissimo dall'inizio della stagione. Noi abbiamo determinate caratteristiche, che ci portano a non essere così intensi per tutta la durata della gara. Non abbiamo gestito bene il nostro gioco ad inizio gara, e questo influisce anche sul nostro ritmo. Nella ripresa siamo saliti, abbiamo mezzo pressione ai loro esterni e siamo cresciuti. Vorrei rivedere questo spirito domenica sera, ma con più qualità. Sarà una gara diversa, dobbiamo recuperare in fretta per cercare di mettere in difficoltà il Milan".

Borja Valero (Centrocampista Fiorentina): “È un'impresa: sono una squadra molto forte. Nel primo tempo abbiamo sofferto tantissimo, non riuscivamo a prenderli. Siamo riusciti a soffrire e a concretizzare le poche azioni. Al ritorno partiranno come oggi, perché devono far gol per forza. Il gol di Bernardeschi? Un golazo, come diciamo noi. Fantastico, all'angolino... niente da dire. Abbiamo bisogno di questi giocatori che vengono da dietro, spingono e hanno qualità per fare la differenza. Sono contento della prestazione".