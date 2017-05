Rashford è una garanzia: il Manchester United espugna Vigo e ha un piede in finale

Ibrahimovic non ci sarà, ed è una beffa nella beffa. Perché il Manchester United nella sua terra è destinato ad andarci, e a giocarsi per la prima volta nella propria storia l'Europa League. C'è ancora una gara di ritorno da disputare, ma lo 0-1 di Vigo pare proprio una sentenza: lo firma Marcus Rashford, decisivo come lo era stato due settimane fa, nel secondo supplementare del quarto di ritorno contro l'Anderlecht. È una sua punizione a spedire Mourinho a un passo da Stoccolma e a costringere il Celta all'impresa: tra una settimana Guidetti e compagni dovranno necessariamente espugnare Old Trafford per sperare ancora. Ma è uno scenario apparentemente poco probabile, perché nei primi 90 minuti della doppia sfida la differenza di qualità, personalità e abitudine ai grandi eventi si vede tutte: non basta un pubblico festante e capace di infiammarsi per poco agli spagnoli, contratti e bloccati praticamente per tutto il match e rimbalzati dalla solita organizzazione difensiva imposta da Mou allo United. Però occhio: gli uomini di Berizzo hanno già sperimentato una situazione del genere, ai sedicesimi contro lo Shakhtar. E si sono qualificati, andando a sbancare l'Ucraina.

La cronaca della partita

Al Balaidos la prima grande chance è per Wass: Radoja lo pesca bene in area, ma il danese incrocia a lato il colpo di testa mancando il possibile 1-0. È però solo un lampo isolato da parte di un Celta contratto, incapace di pungere sul serio e ben contenuto dalla difesa di Mourinho. Per un tempo intero, così, sono proprio i Red Devils ad avere le opportunità migliori per andare in vantaggio: Sergio Alvarez si oppone però per tre volte ad altrettanti tentativi avversari, prima volando su un destro dal limite di Rashford, quindi ipnotizzando Mkhitaryan a tu per tu con l'armeno e infine facendo sfoggio di reattività sul tentativo da dentro l'area di Lingard. Tre interventi che, se non altro, consentono al Celta di andare al riposo sullo 0-0.

Celta Vigo gegen Manchester UnitedGetty Images

Dopo l'intervallo la squadra di Berizzo qualcosina di più lo fa, andando pure a un passo dal gol: se Iago Aspas spizza a lato più di spalla che di testa, Pione Sisto chiama Romero alla sua prima e unica parata del match, con un fulmine improvviso deviato sopra la traversa dall'argentino. Ma quando entra in scena Marcus Rashford, il protagonista assoluto diventa lui: se pochi minuti prima aveva concluso male da buona posizione, al 67' l'inglese si guadagna una punizione dal limite e la trasforma, bucando sul suo palo un Sergio Alvarez stavolta non irreprensibile. È il gol della vittoria per la squadra di Mourinho: il Celta non ha idee e armi per far male allo United, che di contro sfiora lo 0-2 con Lingard (destro di controbalzo a lato di un nulla). Stoccolma è vicinissima.

La statistica chiave

Dopo aver perso contro Feyenoord e Fenerbahçe nei gironi, da quando il Manchester United ha cambiato marcia non ha più conosciuto la sconfitta: 7 vittorie e due pareggi nelle ultime 9 partite di Europa League.

Il tweet

Il migliore in campo

Rashford. Semplicemente fenomenale. Sempre vivace, sempre presente con la mente e con le gambe. Si guadagna la punizione decisiva e poi la realizza. Degnissimo rimpiazzo di Ibra.

Antonio Valencia (li.) und Marcus Rashford (re.) von Manchester UnitedGetty Images

Il peggiore in campo

Guidetti. Oltre a un'innegabile grinta e un paio di angoli guadagnati di puro pressing, combina poco. Mal servito dai compagni, non è mai pericoloso.

La dichiarazione

José Mourinho : "Sono contento per la prestazione, non per il risultato: all'intervallo potevamo essere avanti di due o tre gol. E invece tutto è ancora aperto".

Il tabellino

Celta (4-2-3-1): Sergio Alvarez; Hugo Mallo (91' Beauvue), Cabral, Roncaglia, Jonny; Radoja, Pablo Hernandez; Iago Aspas, Wass (74' Jozabed), Sisto; Guidetti. All. Berizzo

Manchester United (4-2-3-1): Romero; Valencia, Bailly, Blind, Darmian; Fellaini, Herrera; Lingard, Pogba, Mkhitaryan (78' Young, 89' Smalling); Rashford (80' Martial). All. Mourinho

Arbitro: Sergei Karasev (Russia)

Gol: 67' Rashford

Note: ammonito Fellaini (M), Hugo Mallo (C), Pogba (M)