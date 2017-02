Roma esagerata: Emerson, tripletta di Dzeko e 4-0 clamoroso a Villarreal

Monumentale prova di forza della Roma di Spalletti, che porta a scuola l’ambizioso e quotato Villarreal di mister Fran Escribar e di fatto stacca già il pass per gli ottavi di finale di Europa League grazie a un memorabile 0-4 all’Estadio de Ceramica. Dopo l’exploit di un Emerson Palmieri sempre più convincente e sicuro dei suoi mezzi, ci pensa Sua Maestà Edin Dzeko a tramortire i sogni di gloria del Submarino Amarillo con una tripletta da cigno dell’area di rigore. Attualmente il bosniaco è sia capocannoniere di Serie A che di Europa League: e pensare che un anno fa di questi tempi si parlava di uno dei tanti bidoni passati per il nostro campionato…

La cronaca della partita

La Roma di Spalletti è un diesel: parte al rallentatore lasciando sfogare il Submarino Amarillo, poi cresce impetuosamente alla distanza scoprendo il fianco debole degli avversari. Emerson infatti sfonda sulla sinistra approfittando dello svarione di Castillejo e pesca il sette” con superba conclusione di collo destro. Lo stesso Emerson potrebbe concedere il bis, ma Asensio fa buona guardia a tempo scaduto.

Dopo un fuoco fatuo del Villarreal – spento da Alisson che si oppone alla grande alla girata di testa di Gaspar – sale in cattedra Edin Dzeko e per il Sottomarino Giallo sono dolori: il bosniaco prima beffa Asensio con sinistro radente dopo aver eluso l’intervento di Musacchio, poi vince il duello fisico con Ruiz e buca i guantoni di Asensio, quindi si gira in area e pesca la buca d’angolo con diagonale mancino. 0-4 e ottavi già prenotati.

La statistica chiave

7 - Edin Dzeko ha segnato in tutte le ultime sette partite disputate in maglia giallorossa (dieci reti). Inarrestabile.

Il tweet

Il migliore

Edin DZEKO – Macchina da (28) gol implacabile. Inizia lo show con gol “alla Van Basten”: finta di calciare col destro a eludere il difensore, stop di sinistro e traccia rasoterra sul primo palo a cogliere in controtempo il portiere. Non pago, buca i guantoni di Asensio con gran bordata di destro dopo essersi divorato il diretto marcatore e confeziona la tripletta con elegante girata. Cigno.

Il peggiore

MUSTACCHIO - Alla faccia del difensore corteggiaton da Milan, Roma e mezza Europa. "Scherzato " da un Edin Dzeko in stato di grazia

Il tabellino

Villarreal (4-4-2): Asenjo; Mario, Musacchio, Ruiz, Costa, Dos Santos, Bruno, Trigueros, Castillejo (67’ Adrian), Sansone (83’ Borrè), Bakambu (67’ Cheryshev) Allenatore: Fran Escribar

Roma (3-4-3): Alisson; Manolas, Fazio, Rudiger (71’ Juan Jesus); Bruno Peres, De Rossi, Strootman, Emerson; Nainggolan (90' Paredes), El Shaarawy (62’ Salah); Dzeko Allenatore: Spalletti

Arbitro: Makkelie

Gol: 32’ Palmieri, 65’, 79’, 86’ Dzeko

Note – Ammoniti: Mario Gaspar; Bruno Peres