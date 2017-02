Villarreal-Roma: probabili formazioni, statistiche e programmazione tv

Le probabili formazioni di Villarreal-Roma, match in programma per l’andata dei sedicesimi di Europa League alle 21:05 di giovedì.

Dove vedere la partita

Diretta tv in chiaro su Tv8, Sky Sport 1 e Sky Calcio

Le probabili formazioni

Villareal (4-4-2): Asenjo; Gaspar, Alvaro Gonzalez, Victor Ruiz, José Angel; Dos Santos, Bruno Soriano, Trigueros, Roberto Soriano; Sansone, Adrian Lopez. All. Escriba

Squalificati e infortunati: nessuno. Diffidati: Borré, Jonathan dos Santos, Ruiz, Rukavina.

Roma (3-4-2-1): Alisson; Manolas, Fazio, Rudiger; Peres, De Rossi, Strootman, Emerson; Salah, Nainggolan; Dzeko. All. Spalletti

Infortunato: Florenzi. Squalificato: nessuno. Diffidato: Paredes.

Arbitro: Danny Makkelie (Olanda)

Le statistiche

Negli ottavi della Coppa Uefa 2003/04, il Villarreal di Francisco García Gómez ha superato la Roma di Fabio Capello per 2-0 in casa all'andata e ha perso 2-1 all'Olimpico, passando il turno. Il bilancio del Villarreal in 18 partite contro le squadre italiane è V7 P5 S6 (V7 P1 S1 in casa, V0 P4 S5 in Italia). Il bilancio della Roma in 26 partite contro le squadre spagnole è V9 P4 S13 (V6 P1 S6 in casa, V3 P3 S7 in Spagna).

Le quattro partite casalinghe europee del Villarreal di questa stagione si sono sempre concluse con un 2-1, con due vittorie della squadra di casa e due degli ospiti. La Roma ha superato la fase a gironi senza sconfitte (V3 P3), segnando quattro gol in ogni vittoria.

La scorsa stagione, il Villarreal ha raggiunto le semifinali perdendo contro il Liverpool. Per il sottomarino giallo era la quarta semifinale europea dopo quelle di Coppa Uefa 2003/04, Champions League 2005/06 ed Europa League 2010/11. La squadra spagnola, però, non è mai arrivata in finale.

Il Villarreal ha in squadra gli italiani Daniele Bonera, Roberto Soriano e Nicola Sansone. José Ángel del Villarreal ha giocato alla Roma nel 2011/12, collezionando 27 presenze in Serie A più due in Europa League e due in Coppa Italia.