Alle 13 il sorteggio Europa League: Milan testa di serie, dall'urna poche insidie

I rossoneri hanno fatto il primo passo verso l'Europa League, battendo nel doppio confronto i rumeni del Craiova: 1-0 là, 2-0 in un San Siro festante e accaldato. Ma per fare il proprio ingresso ufficiale nella fase a gironi manca ancora uno step, importante e decisivo, quello dei playoff. Oggi alle 13 in quel di Nyon verranno decisi gli accoppiamenti dei match che si disputeranno il 17 e 24 agosto: ecco chi potrebbe incontrare la squadra di Vincenzo Montella.

Teste di serie

Zenit 87.106 - Dinamo Kiev 67.526 - Ajax 67.212 - Athletic Bilbao 60.999 - Fenerbahce 51.840 - Milan 47.666 - Viktoria Plzen 40.635 - Salisburgo 40.570 - Brugge 39.480 - Braga 37.366 - Paok 35.080 - Ludogorets 34.175 - Krasnodar 32.106 - Bate Borisov 29.475 - Everton 29.192 - Legia Varsavia 28.450 - Marsiglia 28.333 - Dinamo Zagabria 26.050 - Maccabi Tel Aviv 23.375 - Austria Vienna 17.070 - Midtjylland 16.300 - Partizan Belgrado 16.075

Non teste di serie

Panathinaikos 15.080 - Maritimo 14.866 - Rosenborg 12.665 - Hajduk Spalato 11.550 - Sheriff 11.150 - Apollon 10.710 - Oleksandriya 9.526 - Videoton 8.650 - Stella Rossa 7.325 - Skenderbeu 6.825 - Utrecht 6.712 - Aek Atene 6.580 - Altach 6.570 - Aek Larnaca 6.210 - Fimleikafélag Hafnarfjörðar 6.175 - Viitorul 5.870 - Osijek 5.550 - Vardar 5.125 - Domzale 4.125 - Oestersunds 3.395 - Shkendija 3.375 - Suduva Marijampole 1.825.

Diciamo subito che il Milan sarà testa di serie, insime a team del calibro di Zenit, Dinamo Kiev, Ajax, Athletic Bilbao e Fenerbahce, tutte squadre che dunque il Diavolo non potrà affrontare. Occhi puntati dunque sulle 22 che compongono l'urna delle non teste di serie: non ci sono nomi roboanti, ma è sempre bene fare attenzione a Stella Rossa e Aek Atene, mentre il Panathinaikos non è quello dei tempi migliori. Nell'urna anche l'Utrecht, squadra dove gioca l'ex rossonero Emanuelson, e quel Rosenborg che non evoca certo buoni ricordi (Milan out nel 1997); le altre sembrano, sinceramente, tutte squadre abbordabili. Curiosità: tra i team non testa di serie figurano due squadre della Macedonia - Vardar e Shkendija.

Il sorteggio di Champions League partirà di consueto alle ore 12, a Nyon, in Svizzera, e sarà in DIRETTA su Eurosport 1. Alle 13, sempre in DIRETTA, sempre su Eurosport 1, anche il sorteggio per i playoff di Europa League.