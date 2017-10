Atalanta-Apollon Limassol, probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni e statistiche di Atalanta-Apollon Limassol, match valido per la terza giornata del gruppo E di Europa League, in programma giovedì 19 ottobre alle 21.05 al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; A.Masiello, Caldara, Palomino; Hateboer, Freuler, de Roon, Spinazzola; Kurtić; Ilicic, Petagna. All. Gian Piero Gasperini

Indisponibili: Toloi, Schmidt

Squalificati: /

Apollon Limassol (4-1-4-1): Bruno Vale; João Pedro, Hector Yuste, Angeli, Jander; Alef; Jakolis, Sachetti, Allan, Adrian Sardinero; Maglica. All. Sofronis Avgousti

Indisponibili: /

Squalificati: Roberge

Statistiche

Per l’Atalanta è la prima sfida in assoluto contro l’Apollon Limassol e contro squadre cipriote, mentre l’Apollon ha affrontato due volte la Lazio e due volte l’Inter in competizioni UEFA, senza riuscire mai a trovare la vittoria.

I ciprioti hanno trovato nel loro cammino l’Inter, nella Coppa Uefa 1993-94: vittoria dei nerazzurri all’andata per 1-0 con gol di Bergkamp, mentre al ritorno ci fu un pirotecnico 3-3. Nella stagione 2013/14, i ciprioti hanno trovato la Lazio nella fase a gironi di Europa League, 0-0 all’andata al Tsirion Stadion, e vittoria della Lazio - all’Olimpico - per 2-1 grazie alla doppietta di Floccari.

L’Atalanta è imbattuta in casa, in Europa, da sei partite (3 vittorie e 3 pareggi in questo parziale), l’ultima sconfitta risale al ko per 2-1 contro il Mechelen nella semifinale di ritorno della Coppa delle Coppe del 1988. L’Apollon Limassol invece non perde in Europa da cinque gare consecutive, con 2 vittorie e 3 pareggi in questo parziale.

Valentin Roberge, con il cartellino rosso subito nel match contro l’Everton nell’ultimo turno, è stato il primo giocatore ad essere espulso in questa fase a gironi di Europa League e sarà assente per la sfida contro l’Atalanta.