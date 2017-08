Avanti lo Zenit di Mancini, già fuori lo Sparta Praga di Stramaccioni

Lo Zenit San Pietroburgo di Roberto Mancini prosegue il suo cammino in Europa League. I russi sono stati battuti in casa per 1-0 dagli israeliani dello Yehuda ma avevano vinto l'andata in trasferta per 2-0.

Niente da fare invece per lo Sparta Praga di Andrea Stramaccioni. I cechi finiscono ko in casa 1-0 contro la Stella Rossa Belgrado. I serbi avevano vinto anche il match di andata per 2-0.