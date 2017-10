Bilancio Champions/Europa League: tappa alle romane (e la Premier, sul campo, sembra meno distante)

Sono le romane ad aggiudicarsi la terza tappa del Giro d’Europa. Emerge inoltre, calcolando anche il 3-0 che l’Atalanta inflisse all’Everton, come la distanza che sul campo - e sottolineo sul campo - ci separa dalla Premier non sia poi così mortificante. Avviso ai naviganti: i voti sono tracce, non sentenze.

Napoli voto 6

Calcio, mistero senza fine bello (Gianni Brera dixit). Dopo mezz’ora, tirava aria di 4-0. Alla fine, di 2-2. Guardiola e Sarri si sono divisi coccole, emozioni, limiti. La rinuncia a Jorginho e ad Allan, poi prezioso, è sembrata un piccolo indizio: precedenza allo scudetto. E’ stato un Napoli, in generale, che ha sbagliato decollo ma ha saputo riemergere dai propri errori (Hamsik in testa) e far fronte al k.o. di Insigne. Il passaggio agli ottavi rimane complicato, ma non è detta l’ultima parola. Rigori che vanno (Dybala, Mertens), rigori che vengono (Diawara): chi ha dei dubbi, chieda lumi a Francesco De Gregori.

Juventus 5

In questi casi si tende a scrivere: il massimo risultato con il minimo sforzo. Invece no: il minimo con il massimo. Lo Sporting ha alzato un catenaccio subdolo, la Juventus di questo scorcio si muove come un miope senza occhiali. Per tacere della fase difensiva: fino ad agosto, la soluzione; oggi, il problema. Dicono: Allegri ha azzeccato la mossa Douglas Costa. Non ci voleva un genio. I tiri di Dybala hanno smarrito forza e magia. Higuain, lui, meglio rifinitore che punta-punta. Cruciale il ritorno di Pjanic, decisivo Maciste-Mandzukic. Ma movimenti senza palla, zero.

Roma 7

Luna park a Stamford Bridge. Può essere che il pareggio dell’Atletico avesse tolto paura. Può essere tutto. Resta la traccia della miglior Roma stagionale. Distratta in avvio, poi autorevole, veloce. Come e più del Chelsea. Con uno Dzeko a livelli pazzeschi, per la bellezza dei gol e il contributo alla causa. E vi raccomando Kolarov: non c’è gara, tra prezzo e rendimento. Di Francesco deve registrare gli approcci (vedi Roma-Napoli). A Conte, in compenso, non sono bastate due reti di vantaggio: e senza Hazard, chissà. Filo conduttore delle italiane: la rimonta. Quasi compiuta dal Napoli, compiuta dalla Juventus (e dalla Lazio), compiuta e sprecata dalla Roma.

Lazio 7

La normalità di Inzaghi e delle sue idee, un calcio semplice e corale, protagonista anche a Nizza contro il «solito» Balotelli, esplosivo ed evasivo. La sua sgrullata sembrava la prefazione di un nuovo libro, e invece era lo stesso di Torino. Diversi il risultato (3-1) e i sicari (Caicedo, doppio Milinkovic-Savic), non la riscossa placida e neppure le armi. Con un po’ di riserve in campo, con Nani ancora indietro, con il Settimo cavalleggeri sventolato a rate (Luis Alberto, Immobile, Lucas Leiva). La Lazio è matura: e mi fermo qui perché gli avversari, in pratica, hanno giocato senza portiere.

Atalanta 7

Altri denti, in Europa, altra fame. I ciprioti (globalizzati) del Limassol avevano pareggiato con Lione ed Everton: modesti sì, ma scarsi-scarsi proprio no. Le truppe corazzate del Gasp li hanno bombardati. Tanto che l’improvvisa risposta di Schembri alla ditta Spinazzola-Ilicic sembrava un inno al bingo e un insulto alla giustizia. Ecco: è stato quello il momento in cui la Dea, furibonda, non ci ha visto più. Traversa di Gomez, testa di Petagna, rasoio di Freuler. Verranno i giorni delle carestie e dei digiuni: a maggior ragione, godiamoci questi.

Milan 4

L’Aek, secondo in Grecia, non ruba niente. Deve abbastanza al suo portiere, Anestis, ma ha tremato solo nella ripresa. E il Milan? Montella ha alternato il 3-5-2 e il 4-4-2, allargando Suso e Bonaventura, affiancando subito Cutrone ad André Silva, inserendo Kalinic e Borini. Morale: 0-0. Un liscio di Musacchio aveva ribadito quanto la tensione fosse ancora padrona dei nervi, dei passaggi, degli equilibri. Come nel primo tempo del derby, se non peggio. Non si discute la qualificazione: si discute quale possa essere la via di uscita. Il silenzio-stampa non serve. Servirebbe, se mai, il silenzio-dirigenti. Da Fassone a Mirabelli.