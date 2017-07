Chi si rivede: Fausto Rossi, talento sciupato, prossimo avversario del Milan in Europa League

Sei mesi da una parte, altri sei dall'altra. Da nord a sud in Italia, da est a ovest nel monto. Da Vercelli a Craiova passando per Trapani e Kansas City. E' la nuova vita da "free lance" del calcio di Fausto Rossi, prossimo avversario del Milan in Europa League con i rumeni dell'Universitatea. E fenomeno mancato, maledettamente mancato a tinte bianconere. Nel 2008, quando al Trofeo Tim lo si vide farsi beffa di un certo Maicon, nella gara tra Juventus ed Inter, su di lui si è detto e scritto tutto: "Il faro della Juve del futuro".

Classe '90, per l'allora diciottenne «Faustinho» si faticò perfino a pensare all'ipotesi del prestito, in Serie B per "farsi le ossa". Che arrivò nel 2010, allorquando venne mandato a Vicenza, ma giusto in maniera transitoria.

Amichevoli estive 2010, Lazio-Vicenza ad Auronzo di Cadore: Fausto Rossi con la maglia biancorossa del "Lane"

L'obiettivo era quello di farlo tornare immediatamente alla casa madre da calciatore e uomo maturo. Siamo nel 2017 e Fausto Rossi, da rappresentante modello del calcio figlio della sentenza Bosman, non ha ancora smesso di cambiare maglia...

Amichevoli estive 2013: Fausto Rossi con la maglia della Juventus

Craiova, "refugium peccatorum" degli "ex" talenti italiani

E' quasi romantico, visto con occhi esterni, lo scenario a cui si troverà di fronte il Milan. Sembra quasi la trama di un film che parla di rivincite e riscosse. Turno preliminare di Europa League (l'andata in Romania il 27 luglio): da una parte, i rossoneri forti degli investimenti del fondo Elliott, determinati a mettere sotto contratto i migliori calciatori sulla piazza. Dall'altra, una squadra di ex talenti, che su più fronti sono andati, in qualche modo, "in barca".

Oltre a Rossi, ecco l'allenatore Devis Mangia, milanese di Cernusco sul Naviglio, ritrovatosi ad allenare l'Universitatea Craiova, dopo essere stato più volte additato come allenatore "predestinato". Sia di Rossi che di Mangia, ai tempi della Nazionale Under 21, si diceva di tutto e di più. In positivo ovviamente. Ma le vie del calcio, si sa, sono infinite.

Il Rossi che "fece piangere il Barça"

Se un suo più celebre omonimo - battezzato Paolo - fece piangere il 1982, Fausto - l'8 marzo 2014 - fece piangere il Barcellona di Messi, Neymar e Dani Alves.

Valladolid's Fausto Rossi celebrates scoring against Barcelona

Su quell'episodio (che sancì l'1-0 finale dei bianco-viola e anche la sua unica rete nella Liga spagnola), il centrocampista torinese ha costruito la seconda parte della sua carriera, paradossalmente in parabola discendente. Se al Valladlid, Rossi arrivò da una buona esperienza a Brescia, il suo percorso proseguì con una non entusiasmante parentesi al Cordoba.

Real Madrid's Xabi Alonso (L) fights to head the ball against Real Valladolid's Fausto Rossi during their Spanish First Division soccer match at Santiago Bernabeu stadium in Madrid November 30, 2013

Tra Vercelli, Trapani e Kansas City. Ora il Milan e lo spunto del destino per tornare grande

Stesso dicasi del suo rientro in Italia: qualche lampo e pochissima continuità con la maglia della Pro Vercelli, un'esperienza piuttosto controversa (l'ultima, in prestito dalla Juve) tra le risaie.

Fausto Rossi con la maglia della Pro Vercelli, Serie B 2015-2016

Il ragazzo, dopo aver rescisso coi bianconeri, sembrava voler legarsi con un triennale ai Leoni del "Robbiano-Piola" ma, a fine stagione, il dietrofront e la scelta di migrare negli Stati Uniti, in MLS, con la maglia del Kansas City.

A gennaio di quest'anno, l'approdo in Sicilia con il Trapani. Com'è andata? Esattamente come a Vercelli, esattamente come il resto della sua carriera: lampi (sempre meno) da campione, indisponibilità (sempre più frequenti) da calciatore a mezzo servizio. E contro il Milan? Quale Fausto Rossi sarà?

Spal-Trapani 2-1, Serie B 2016-2017: Fausto Rossi (Trapani) ammonito dall'arbitro Juan Luca Sacchi