Clamoroso in Europa League: Galatasaray fuori al 2° turno preliminare

E’ solo il secondo turno preliminare di Europa League, ma la caduta è di quelle che fa rumore. E’ una figuraccia bella e buona quella del Galatasaray dell’ex juventino Igor Tudor.

Dopo la sconfitta per 2-0 all’andata, infatti, la famosa squadra di Istanbul non è riuscita a ribaltare il parziale in casa ed è stata così eliminata dai modesti svedesi dell’Östersunds.

Fatale al Galatasaray è dunque l’1-1 odierno, con il gol turco per altro arrivato in rimonta dopo il vantaggio svedese nel primo tempo.

Igor TudorAA

Per il piccolo club svedese, nato solo vent’anni fa e ai preliminari di Europa League grazie alla vittoria in Coppa di Svezia, è chiaramente il primo grande successo internazionale.