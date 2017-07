Criscito regala un convincente esordio allo Zenit di Mancini, il PSV cade contro l'Osijek

Non sono mancate le sorprese nelle gare d’andata del terzo turno preliminare di Europa League. Tra i risultati inattesi c’è il flop del PSV Eindhoven che cade tra le mura amiche del Phillip Stadion contro i croati del NK Osijek che passa grazie alla rete su rigore di Barasic. La qualificazione resta apertissima ma gli olandesi sono obbligati alla rimonta al ritorno. Mezzo passo falso anche dell’Athletic Bilbao che non va oltre l’1-1 a Bucarest sul campo della Dinamo, al vantaggio di Laporte nel primo tempo risponde il brasiliano Rivaldinho con una sassata dai 30 metri che non lascia scampo a Herrerin.

E’ convincente l’esordio dello Zenit di Roberto Mancini nel terzo turno preliminare di Europa League. La formazione di San Pietroburgo ipoteca il passaggio al playoff sbancando il campo del Bnei Yehoda 2-0 grazie alle reti nella ripresa di Criscito e Kokorin. Non falliscono l’appuntamento con la vittoria anche il Fenerbahce (2-1 sul campo dello Sturm Graz), l’Everton (1-0 contro MFK Ruzomberok) e l’Olympique Marsiglia (4-2 all’Oostende con tripletta di uno scatenato Germain).

Se Mancini può sorridere è invece da dimenticare l'esordio europeo degli altri due allenatori italiani, Andrea Stramaccioni e Paolo Tramezzani. L'ex tecnico dell'Inter e dell'Udinese con il suo Sparta Praga ha perso 2-0 l'andata in casa della Stella Rossa, trafitto da un gol dell'ex atalantino Boakye e da una rete nella ripresa di Kanga mentre il Sion allenato dall'ex viceallenatore della Nazionale albanese ai tempi di De Biasi ha rimediato un pesante 3-0 sul campo dei lituani del Suduva Marijampole.

I Risultati dell’andata del terzo turno preliminare

PSV-NK Osijek 0-1 (57’ Barisic)

Krasnodar-Lyngby 2-1 (Kjær 64', 67’ Claesson, 90’ Suleymanov)

Sturm Graz-Fenerbahce 1-2 (10’ Hierlander, 29’ Maresic, 35’ Neustatder)

Östersunds- CS Fola Esch 1-0 (50’ Bachirou)

Utrecht-Lech Poznan 0-0

AEK Larnaca-Dinamo Minsk 2-0 (42’ Tete, 70’ Hevel)

AIK Solna-Braga 1-1 (10’ Raul, 18’ Sundgren)

Suduva Marijampole-Sion 3-0 (3’ Ricardo aut., 9’ Janušauskas, 90’ Laukzemis)

Maccabi Tel Aviv-Panionios 1-0 (48’ Kiartansson)

Trakai- KF Shkëndija 2-1 (1’, 53’ Maksimov; 39’ Stenio Junior)

Olimpik Donetsk-PAOK 1-1 (49’ Bilienky, 59’ Pedro Henrique)

Mlada Boleslav- Skënderbeu 2-1 (42' Chramosta, 87’ Janos; 86’ Cmovs)

Dinamo Zagabria-Odds BK 2-1 (20' Mladenovic; 31' Hozdic, 41' J. Fernandes)

Aberdeen-Apollon Limassol 2-1 (5' Christie, 59' Jander, 78' Shinnie)

O.Marsiglia-KV Ostende 4-2 (2', 57', 82' Germain, 32' Sanson; 26' Siani, 69' musona)

Austria Vienna-Limassol 0-0

Panathinaikos-FK Qabala 1-0 (37' Molins rig)

Bordeaux-Videoton 2-1 (18', 33' Sankharé, 23' Scepovic)

Gent-Cashpoint SCR Altach 1-1 (76' Coulibaly, 5' Ngwat-Mahop)

Arka Gdynia-FC Midtjylland 3-2 (31', 40' Marcus Vinicius, 90' Siemaszko; 33' Hassan 33' 36' Dal Hende)

Brondby-Hajduk Spalato 0-0

Dinamo Bucarest-Athletic Bilbao 1-1 (21’ Laporte, 54’ Rivaldinho)

Astra-FC Oleksandriya 0-0

Botev Plovdiv-Maritimo 0-0

Bnei Yehoda-Zenit San Pietroburgo 0-2 (59’ Criscito, 90’ Kokorin)

Everton-MFK Ruzomberok 1-0 (65' Baines)

Friburgo-NK Domzale 1-0 (20' Petersen)