CSU Craiova: ecco gli avversari del Milan nel prossimo turno di Europa League

Giovedì sera allo Stadio Municipal di Craiova, il nuovo Milan di Vincenzo Montella scenderà in campo, in una sfida valida per l’andata del terzo turno preliminare di UEFA Europa League, contro i padroni di casa del Clubul Sportiv Universitatea Craiova. Andiamo a conoscere meglio gli avversari dei Rossoneri.

Il club rumeno è nato nel 1941, dalla fusione di due squadre: il Craiovan Craiova e il Rovine Grivita Craiova. Sette anni più tardi, come ben si può intuire dal nome, il club ha deciso di legarsi all’università locale, assumendo il nome di FC Universitatea Craiova. I Leoni di Banie sono uno dei club più vincenti del calcio romeno, e possono vantare ben 4 vittorie della Liga I e 6 Coppe di Romania. Inoltre, gli Studenti, fra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80, possono vantare delle ottime figure nelle competizioni internazionali.

Ad esempio, durante la Coppa UEFA 1982-1983, i romeni raggiunsero addirittura la semifinale, venendo eliminati dal Benfica di Sven-Göran Eriksson solamente per via dei gol segnati in trasferta. Quella squadra, che in Romania prese il nome di Craiova Maxima, riuscì ad eliminare Fiorentina, Bordeaux e Kaiserslautern, divenendo la prima squadra romena a raggiungere una semifinale europea. La stella di quella squadra, era Ilie Balaci, centrocampista denominato in patria Minunea Blondă (Il miracolo biondo), che attirò su di sè l’attenzione di molti club europei, tra cui proprio il Milan, che non riuscirà a completarne l’acquisto solo per via di un blocco del presidente romeno Nicolae Ceaușescu.

Nel 2011, a causa di alcuni problemi giudiziari e finanziari della proprietà, il Craiova fu escluso dalla Federcalcio romena da tutte le competizioni, per poi essere dichiarato fallito nel 2013. Dalle sue ceneri, il nuovo proprietario Adrian Mititelu ha fondato l’attuale club, il FCU Craiova, che partecipa alla Liga II, venendo immediatamente promosso. Dopo alcuni anni, nella scorsa stagione, la squadra, guidata da Georghe Multescu, si è qualificata per i playoff-Scudetto, piazzandosi al quinto posto, qualificandosi al terzo turno preliminare di Europa League e arrendendosi solamente in semifinale di Coppa di Lega. Multescu, a sopresa, è stato esonerato a maggio: al suo posto, una vecchia conoscenza del nostro calcio, Devis Mangia. L’allenatore lombardo è alla ricerca del riscatto dopo le ultime esperienze non tanto rosee in Italia e, al suo fianco, ha chiamato Andrea Tedesco, ex-tecnico della Casertana in Lega Pro.

La colonia italiana nella città rumena, però, si è ulteriormente allargata quest’estate: infatti, è approdato nel club anche Fausto Rossi, ex meteora della Juventus che, dopo aver girato per tanti anni in prestito tra Italia (Brescia, Pro Vercelli, Vicenza) e Spagna (Valladolid e Córdoba), era ripartito dal Trapani. Al termine della scorsa stagione, però, deluso dalle poche occasioni avute, ha deciso di mollare la Sicilia e seguire Mangia.

I giocatori chiave della squadra sono il centrocampista Alexandru Băluță, centrocampista offensivo molto agile e dotato tecnicamente; il neocapitano Hristo Zlatinski, guerriero di centrocampo che lotta su ogni pallone e Nicusor Bancu, centrocampista dotato di spunti da vero numero 10, in grado di risolvere le partite da un momento all’altro. Rispetto alla scorsa stagione, però, gli Studenti hanno perso il loro capitano, Andrei Ivan, classe 1997, che si è trasferito al Krasnodar. Il Craiova, pur mantenendo il nucleo centrale della rosa che ha fatto molto bene la scorsa stagione, ha perso diversi giocatori di contorno, le cui assenze, tuttavia, non sono state ancora compensate. Tra i neoacquisti, da segnalare Alexandru Mitrita, centrocampista classe 1995, nipote di Dumitru, arrivato pochi giorni fa in prestito dal Pescara e Tiago Ferreira, difensore centrale portoghese classe 1993, acquistato a titolo definitivo dal Uniao de Madeira.

Gli uomini di Mangia punteranno molto sul contropiede e sul calore del pubblico di casa, anche se non giocheranno nel loro stadio abituale poiché in ricostruzione. Il punto debole dei romeni sarà sicuramente la difesa: i difensori sono davvero modesti, mentre il portiere Nicolae Calancea alterna spesso parate da vero campione ed errori clamorosi. Nella prima gara stagionale, il Craiova ha ben figurato contro la squadra del politecnico di Iasi, vincendo e convincendo, I giocatori, nonostante qualche difficoltà, sembrano essersi già ben inseriti negli schemi di gioco voluti da Devis Mangia, anche se ci vorrà del tempo per assimilarli pienamente.

