Da Ricardo... a Ricardo, il Milan soffre ma rivede la luce in Europa con lo spirito "casciavit"

Da Ricardo a Ricardo. Da Kakà a Rodriguez, il Milan rivede la luce - seppur fioca - in Europa. Il CSU Craiova certo non è l’Atletico Madrid di quel lontano 11 marzo 2014, ma la vittoria sofferta contro i rumeni serve a lenire il dolore per un’assenza durata a lungo sul panorama continentale, ben 1234 giorni, troppi per chi ha fatto dell’Europa il suo giardino di casa per anni. Fatte tutte le dovute proporzioni del caso, vincere è sempre la medicina migliore per guarire dai malanni del recente passato e iniziare con il piede giusto una storia nuova. Il Milan ritrova un successo che in Europa mancava dal 26 novembre 2013 quando i rossoneri al Celtic Park di Glasgow superarono per 3-0 con gol di Kakà, Zapata e Balotelli.

Lontano dalla fisionomia definitiva del Milan che sarà, senza Bonucci, Romagnoli, Suso, Calhanoglu e Biglia, quindi con pochi veri titolari a disposizione, con dodici giorni di tournée in Cina conclusi non troppo tempo fa, il Milan si è trovato a tratti a soffrire l’atletismo e l’entusiasmo del Craiova ma è riuscito a portare a casa una partita non semplice. Non semplice perché al 27 luglio, con equilibri e meccanismi ancora da oliare, lo sgambetto è all’ordine del giorno, specialmente in una partita che Devis Mangia, allenatore del Craiova, ha preparato con solerzia.

Più che sul gioco, lento, scolastico e poco brillante, il Milan ha poggiato le sue fortune su alcuni singoli che hanno spiccato in maniera interessante. In questo cantiere aperto rossonero, dunque, Vincenzo Montella può già aver individuato alcune certezze su cui fondare le basi del suo Milan. La prima è Mateo Musacchio, roccioso dietro, anche se leggermente lento a tratti, sempre sul pezzo e soprattutto attento a coprire anche le imprecisioni dei compagni di reparto. Franck Kessie altro non ha fatto se non confermare tutte le buone indicazioni che aveva lasciato annotare sui taccuini nelle prime uscite stagionali: non lo sposti mai e, seppur con qualche errore di misura che gli si può concedere, è già un elemento imprescindibile per la mediana. Oltre a loro, da segnare sul taccuino anche Ricardo Rodriguez: oltre al gol, tanta qualità, che sulla sinistra mancava da anni al Milan.

Ciò che è balzato all’occhio in maniera nuovamente lampante è la lentezza della manovra, motivo per cui la coppia del mercato ha puntellato la mediana con un metronomo come Lucas Biglia. Un elemento di cui i rossoneri hanno vitale bisogno, ed una dimostrazione ulteriore si è avuta contro il Craiova. Serve velocità di pensiero, di conseguenza di circolazione del pallone, di attivazione degli uomini che all’interno di questa squadra potranno fare la differenza.

Il primo “nuovo Milan” di Montella ha rispolverato l’animo operaio, “casciavit”, che lo aveva contraddistinto nell’annata scorsa: questo è e deve essere però solo il primo passo di un cammino che dovrà portare i rossoneri ad un livello ben più alto di questo. Lo impone il mercato fatto, lo impone la qualità degli elementi, lo impone la fame che si è vista in alcune individualità come Patrick Cutrone, l’ultimo degli ultimi nella griglia di partenza di questo Milan, eppure il primo degli attaccanti nella prima della stagione, ad un palo interno dal primo gol ufficiale della stagione. Vincere contro il Craiova, passaggio che apparentemente poteva sembrare scontato ma si è rivelato per nulla facile, è solo il primo chilometro (importante) di un lungo viaggio: al prossimo c’è già prevista una platea di oltre 50mila persone ad applaudire l’esordio casalingo dei rossoneri. Le premesse sembrano quelle giuste.