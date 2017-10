Dea d'Europa! L'Atalanta vola con Ilicic, Petagna e Freuler: 3-1 all'Apollon Limassol

Ritmo, intensità, pressing e qualità di gioco: l’Atalanta confeziona chance in doppia cifra prima e dopo il gol di Josip Ilicic quando, all’undicesimo, Spinazzola salta Allan, crossa rasoterra e per lo sloveno è facile l’appoggio dall'area piccola. Il raddoppio lo sfiorano a ripetizione Freuler, Petagna; Gomez e Ilicic: c’è chi lo spreca e chi trova un grande Bruno Vale, di riflesso o in uscita, in difesa della porta cipriota.

Scorre una manciata di secondi e ricomincia il copione nella ripresa con Petagna, Gomez e Ilicic all’assalto dell’Apollon, ma il calcio ha le sue regole che certe volte sanno essere spietate perché, dopo un’ora di gioco, Schembri schiaccia di testa sul traversone di Jakolis e batte Berisha da centro area: è Hateboer a sbagliare la diagonale difensiva sulla prima azione ospite. Incredibile ma vero, la Dea deve rifare tutto e Masiello sbaglia di testa a porta vuota mentre Gomez centra la traversa in pallonetto.

Sembra una partita stregata ma al 64’, finalmente, Petagna stacca di testa su corner di Ilicic e Bruno Vale, dopo tante prodezze, sbaglia l’uscita. L’Atalanta è di nuovo in vantaggio e stavolta allunga subito con Remo Freuler: destro diagonale sull'assist, di petto, di Josip Ilicic che aveva iniziato l'azione con un bellissimo cambio di gioco. Una croce e tanta delizia di un dominio firmato Dea che in Europa League, in casa, ne fa altri tre e che bellezza.

La statistica chiave

10. Oltre al gol del primo vantaggio, Josip Ilicic ha mandato al tiro un compagno 10 volte (2 assist) contro l’Apollon: record per un giocatore in un match di questa Europa League.

Il tabellino

Atalanta (3-4-3): Berisha; Masiello, Caldara, Palomino; Hateboer, Cristante (70’ De Roon), Freuler, Spinazzola; Ilicic (86’ Cornelius), Petagna, Gomez (79’ Kurtic). Allenatore: Giampiero Gasperini

Apollon Limassol (4-3-3): Bruno Vale; João Pedro, Hector Yuste, Pitian, Jander; Alef, Sachetti, Allan (56’ Alex); Jakolis, Maglica (56’ Zelaya), Schembri (81’ Sardinero). Allenatore: Sofronis Avgousti

Arbitro: Georgi Kabakov (Bulgaria)

Gol: Ilicic 11’, Petagna 64’, Freuler 66’; Schembri 59’

Ammoniti: Gomez, Petagna, Masiello, Caldara; Sachetti, Allan