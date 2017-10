Favre: "La Lazio è una big. Balotelli? E' migliorato molto, Ventura non mi ha mai chiesto di lui"

Dopo il doppio ko contro il Napoli ai playoff di Champions, il tecnico Favre spera questa volta di battere un’italiana. Lo svizzero però non si fida della Lazio, soprattutto guardando gli ultimi risultati dei biancocelesti.

" La Lazio è una delle principali squadre italiane e il fatto che abbia vinto in casa della Juventus la dice lunga sul suo valore. Quando fai l'allenatore è inevitabile che pensi anche alla gara successiva, quella contro lo Strasburgo, ma oggi siamo concentrati sulla Lazio. "

Poi su Balotelli e il silenzio di Ventura...

" Balotelli? È in crescita, ed è positivo, ma può fare ancora di più. Ventura mi ha chiesto di lui? No, da quando sono al Nizza, nessuno mi ha mai chiesto informazioni su Balotelli. Però lui è il commissario tecnico e penso che sappia valutare da solo chi convocare, senza chiedere a noi un parere. Sneijder? Ha fatto dei buoni allenamenti, spero e credo che sia pronto per la gara di domani. In ogni caso è tra i convocati "

In conferenza stampa c’è anche Jallet, ex terzino di Lione e PSG, che spende buone parole su Balotelli: “È un'arma molto importante per noi e il modo migliore per guadagnarsi un posto al Mondiale è fare bene qui. A noi il compito di aiutarlo il più possibile per metterlo in condizione di segnare”.