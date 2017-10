Gasperini: "Girone difficile, è imperativo vincere contro l'Apollon. Campionato? Calendario duro"

Seconda partita ‘casalinga’ per l’Atalanta in Europa League e la squadra di Gasperini vuole centrare un’importante vittoria contro l’Apollon Limassol per continuare il sogno di accedere alla fase ad eliminazione diretta.

Gasperini contento dell’avvio in Europa, ma bisogna ancora vincere per trovare la qualificazione: “L’Europa League è un mini-campionato di sei giornate, è tutto molto più concentrato, i margini di errore sono minimi. I primi due risultati sono stati molto buoni, ma bisogna fare il resto, e il resto passa per domani sera. Fino ad adesso il cammino è stato molto positivo, è un girone molto difficile e molto equilibrato”.

Il tecnico dell’Atalanta torna poi al campionato e alla cocente sconfitta contro la Sampdoria nell’ultima giornata…

" La sconfitta con la Samp? Ci siamo detti tante volte che quando vincevamo una partita, dovevamo dimenticarla in fretta. Della gara contro i blucerchiati dobbiamo prendere quanto di buono fatto e da lì ripartire, contro l'Apollon Limassol è un'altra competizione ed è altrettanto importante. In certi momenti giochiamo anche meglio. Sono dei passaggi, siamo in una fase che comincia a diventare importante, dobbiamo cercare di migliorare tutto quello che è possibile per essere competitivi su tutti i fronti "

Non è stata la miglior partenza possibile, ma il campionato è ancora lungo…

" Il campionato è molto lungo, abbiamo rimontato tante partite, anche difficili, il calendario non è stato dei più facili ma dobbiamo continuare per la nostra strada e praticare il nostro calcio. Cristante? Sta avendo un'evoluzione importante, ha capacità di inserirsi, di fare gol "

A parlare è anche Petagna, che cerca il suo primo gol in Europa…

" La partita di Genova brucia ancora e una mentalità vincente si costruisce con i risultati, ma siamo belli carichi per la sfida europea. È fondamentale vincere per inseguire il sogno di passare il turno, saremo incattiviti. Il Mapei Stadium? È come giocare in casa, ci saranno 15 mila nostri tifosi e qui la curva è molto più vicina che a Bergamo. Sarà una bella emozione e cercheremo di regalare un'altra vittoria "