Il Milan non brilla ma torna a vincere in Europa! 1-0 al CSU Craiova, decide Ricardo Rodriguez

Il Milan torna in Europa e lo fa con una preziosissima vittoria in terra romena con il successo per 1-0 sul CSU Craiova, grazie al gol di Ricardo Rodríguez su calcio di punizione. Nella ripresa, però, la squadra di Montella soffre e molto, un po’ per l’ansia di non aver chiuso la partita, un po’ per l’evidente ritardo di condizione che ha concesso più spazio al Craiova. Nel complesso, è una vittoria comunque importante per i rossoneri che per la prima volta - dal punto di vista ufficiale - si mettono all’opera con una squadra nuova di zecca. Tra Ricardo Rodríguez, Musacchio, Kessié, Cutrone e André Silva, erano tanti i volti nuovi, oltre ad un Bonaventura assente da 7 mesi dai campi di calcio. Milan non brillante, ancora non in forma, ma un Milan a cui mancavano giocatori come Bonucci e Biglia, vera colonna vertebrale della prossima stagione. I rossoneri restano quindi un cantiere aperto, e allo Stadionul Municipal di Craiova contava solo vincere...

Cronaca

Prima parte di gara complicata per il Milan che fatica a trovare spazi in mezzo alla difesa romena. Di Niang il primo tiro nello specchio, tiro che arriva solo al 20’, ma Calancea para senza patemi. I rossoneri cercano di fare gioco ma sono lenti e al 23’ rischiano grosso con la palla persa di Montolivo che regala un assist involontario a Mitrita, il giocatore di proprietà del Pescara si invola verso la porta e ci prova con il destro ma Donnarumma resta in piedi e con un grande intervento salva il risultato. Il Milan si sveglia: doppia chance per Cutrone che prima coglie il palo (buona verticalizzazione di Borini) poi di testa sfiora la traversa sugli sviluppi di un corner, poi è Ricardo Rodríguez a firmare l’1-0 con un preciso calcio di punizione.

Nella ripresa non c’è risposta da parte del Craiova, con il Milan che cerca invece di chiudere la partita: ci prova due volte Niang ma il senegalese non trova lo specchio, poi calciano Bonaventura e Borini ma l’epilogo non cambia. Il Milan comincia ad arretrare e, soprattutto, ad avere difficoltà dal punto di vista fisico con Montolivo e Niang in apnea. I romeni ci credono e sfiorano più volte il pareggio (Donnarumma più volte imperfetto in uscita) con Mitrita, Baluta, Barbut e Roman, ma i rossoneri riescono (con un po’ di fortuna) a chiudere gli spazi con un Musacchio molto attento, portando a casa un importantissimo 1-0 in trasferta.

La statistica

179 - Come i giorni di assenza di Giacomo Bonaventura che torna a giocare una partita ufficiale dal 29 Gennaio 2017 (Udinese-Milan 2-1).

Il Tweet

Il migliore

Franck KESSIÉ - Forza bruta in mezzo al campo. Non sarà sempre preciso con i piedi, ma si fa sentire con il fisico. Al Milan, un giocatore così, serviva come il pane.

Il peggiore

Gustavo VAGENIN - Uno dei giocatori più tecnici nelle fila dei romeni, ma uno dei meno attivi nel momento di difficoltà del Milan.

Tabellino

CSU Craiova-Milan 0-1

CSU Craiova (4-1-4-1): Calancea; Dimitrov (81’ Roman), Spahija, Kelić, Briceag; Zlatinski; Vagenin, I.Mitrita (67’ Barbut), Fausto Rossi (74’ Mateiu), Bancu; Baluta. All. Devis Mangia

Milan (4-3-3): G.Donnarumma; Abate (73’ Conti), Zapata, Musacchio, Ricardo Rodríguez; Kessié, Montolivo, Bonaventura; Borini (66’ André Silva), Cutrone (81' Antonelli), M.Niang. All. Vincenzo Montella

Marcatori: 44’ Ricardo Rodríguez (M)

Arbitro: Halis Özkahya (Turchia)

Ammoniti: 77’ Kessié, 90+1 Briceag

Espulsi: nessuno