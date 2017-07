Il Milan pesca l'Universitatea Craiova di Mangia nel terzo turno di qualificazione

La testa dei tifosi rossoneri è tutta per quanto sta accandendo a Casa Milan, in attesa dell’ufficializzazione del passaggio al Diavolo di Leonardo Bonucci. Ma, intanto, è bene guardare avanti. Al 27 luglio, il giorno in cui il Milan tornerà in Europa League e disputerà l’andata del terzo turno di qualificazione.

Perché l’urna di Nyon ha regalato alla squadra di Vincenzo Montella una sorta di derby, quello con l’Universitatea Craiova allenata dall’italiano Devis Mangia.

L’andata si disputerà in Romania il 27 luglio, mentre il successivo giovedì 3 agosto si giocherà il ritorno a San Siro. L’Universitatea Craiova è arrivato quinto nell’ultimo campionato, prima che la guida tecnica passasse al tecnico italiano.