Il Milan ruggisce e San Siro ritrova l'entusiasmo: Bonaventura e Cutrone regolano il Craiova

San Siro torna a ruggire, il Milan sorride ancora. Senza incantare, così come all'andata, il Milan vince due a zero e si guadagna la qualificazione al playoff di Europa League davanti al pubblico oceanico di San Siro, che prima del match salta anche Leonardo Bonucci e Lucas Biglia, a spasso sul prato del Meazza. A decidere la gara di ritorno con il Craiova di Devis Mangia sono Giacomo Bonaventura e Patrick Cutrone: un gol per tempo, il primo di Jack al nono del primo tempo, il raddoppio del giovane Patrick - in gol all'esordio da titolare a San Siro ed applauditissimo alla sua uscita dal campo - al settimo della ripresa. Tanto basta al Milan per archiviare questa pratica e pensare con serenità ai prossimi impegni: tante le indicazioni positive, da un inesauribile Andrea Conti ad un Musacchio di nuovo roccioso ed insuperabile, un attivissimo Cutrone, oltre a Suso e Bonaventura in crescita. Kessie è una certezza, così come l'entusiasmo ritrovato dal popolo rossonero, capace di far pace con Gianluigi Donnarumma già dal riscaldamento, ricoprendolo di applausi. Venerdì alle 13 a Nyon il sorteggio per scoprire quale sarà la prossima avversaria dei rossoneri al playoff: le più temibili la Stella Rossa di Belgrado, l'Aek Atene e l'Hajduk Spalato

Bonucci, Biglia, MilanGetty Images

La cronaca della partita

Il Milan inizia cercando di imporre un ritmo infernale alla partita e si rende pericoloso fin da subito: al settimo minuto Kessie trova il vantaggio con un destro potente ad incrociare. L’arbitro Popov però giustamente annulla perché precedentemente Cutrone aveva calciato in posizione di fuorigioco, rendendo irregolare l’azione fin dall’inizio. Poco male, perché il Milan continua a spingere e trova il vantaggio due minuti dopo: corner di Suso, uscita maldestra di Calancea e tap in di destro da centro area di Jack Bonaventura, che trova così il suo primo gol in una competizione europea. Poco prima, sull’azione da cui è nato il corner del vantaggio, Niang aveva aperto troppo il piattone sinistro sbagliando da pochi passi. Il Milan spinge sull’acceleratore per chiuderla: al 16’ Niang ci prova di destro da fuori, ma conclude centrale. Al 20’ Donnarumma sale sul trono e fa pace con San Siro: la difesa del Milan si apre su un errore in impostazione di Bonaventura, Mitrita si ritrova da solo davanti a Gigio che lo ipnotizza con un riflesso, respingendo con il volto. Azione e reazione: il Milan riparte, Kessie libera al tiro Rodriguez ma il suo sinistro viene deviato in corner da Calancea. Al 33’, secondo squillo della notte per il Craiova: cross di Dimitrov da sinistra, colpo di testa largo di Baluca. Al 43’ i rossoneri sprecano il raddoppio: sinistro da lontano di Suso, respinta di Calancea su cui si fionda l’instancabile Conti, che arriva a grande velocità e non riesce a calibrare il piatto destro per ribadire in rete. Al 52’ il Milan la chiude: punizione da trequarti campo di Rodriguez, deviazione involontaria di un difensore su cui si avventa Patrick Cutrone, che anticipa Calancea con la punta e segna il suo primo gol ufficiale con la maglia del Milan, il quarto di questa estate. Montella inizia a ruotare un po’ i giocatori a disposizione e dà spazio ai due nuovi acquisti Calhanoglu, al posto di Suso, e Andrè Silva, che sostituisce l’applauditissimo Patrick Cutrone. I rossoneri vanno vicino al 3-0 con un colpo di testa di Niang, poi inseriscono il pilota automatico e portano tranquillamente in salvo il risultato.

La statistica chiave

65.763 - Gli spettatori di San Siro al 3 agosto, che stabiliscono un record per la storia dei preliminari di Europa League.

Il tweet

Il migliore in campo

Patrick CUTRONE – All’esordio a San Siro da titolare, si regala una notte indimenticabile: segna, gioca bene, sempre utile alla manovra di squadra. Si guadagna la standing ovation dei 65mila del Meazza.

Cutrone, MilanGetty Images

Il peggiore in campo

M’Baye NIANG – La realtà è che non gioca neanche troppo male, perché prova a mettersi in mostra ma non è mai concreto, se non quando sfiora il tre a zero di testa. Sbaglia una deviazione poco prima del vantaggio di Bonaventura, sembra sempre fuori dalla partita rispetto ai compagni a livello di atteggiamento, è triste in controtendenza con l'entusiasmo della notte di San Siro.

Il tabellino

MILAN (4-3-3): G.Donnarumma; Conti, Musacchio, Zapata, Rodriguez; Kessie, Locatelli, Bonaventura (dall'81' Borini); Niang, Cutrone (dal 71’ Andrè Silva), Suso (dal 65’ Calhanoglu). All.Montella

CRAIOVA (4-3-3): Calancea; Dimitrov, Spahija, Kelic, Tiago Ferreira; Rossi (dal 46’ Mateiu), Zlatinski, Bancu; Vagenin, Baluta (dal 65’ Roman), Mitrita (dall'83' Barbut). Al.. Mangia

ARBITRO: Nikola Popov

GOL: al 9’ Bonaventura, al 52’ Cutrone

AMMONITI: Rodriguez (M), Baluta (C), Zapata (M).