Il Milan torna in Europa dopo 1234 giorni: la carica dei tifosi e la chance di arrivare in fondo

Dopo tante parole si fa sul serio. Il nuovo Milan, rivoluzionato dal mercato, si riaffaccia in quello che ha sempre considerato il suo habitat naturale: l’Europa. Non è quella dei grandi, è un assaggio della porta secondaria che, però, non deve essere considerata tale per tornare sui palcoscenici più ambiti. È solo un preliminare di Europa League, ma a distanza di 1234 giorni dall’ultima apparizione continentale (sconfitta al Vicente Calderon contro l’Atletico Madrid, 11 marzo 2014) l’attesa è tanta.

L’unico trofeo che manca

I rumeni dell’Universitatea Craiova sono gli avversari del Diavolo, uno scoglio non insormontabile che se superato aprirà un altro antipasto, i playoff, in concomitanza con l’inizio del campionato e tappa necessaria per accedere alla fase a gironi. La vecchia Coppa Uefa non è mai stata sollevata dal Milan e l’unico trofeo internazionale che manca nella bacheca del club rappresenta uno stimolo in più. In tre partecipazioni sotto la presidenza Berlusconi (1987-88, 2001-2002 e 2008-09) i rossoneri non sono nemmeno riusciti ad arrivare in finale, realizzando come miglior piazzamento la semifinale della stagione 2001-02 persa nella doppia sfida con il Borussia Dortmund.

Dietro l’Arsenal c’è subito il Milan

Sappiamo che le quote sono sempre da prendere con le molle, ma i bookmakers hanno solitamente il polso della situazione e la vittoria finale del Milan è data a 11, alle spalle solo dell’Arsenal che parte favorito con una quota pari a 8. In effetti la squadra di Montella ha tutte le carte in regola per poter arrivare in fondo alla competizione: in palio c’è l’accesso diretto alla Champions League, reso comunque più semplice da conquistare dalla nuova riforma che garantisce alle prime quattro della Serie A il pass diretto, e una concreta possibilità di far crescere una rosa da amalgamare con cura.

Niang, Bonaventura, Milan, LaPresseLaPresse

Montella non vuole sorprese

Montella non si fida dei rumeni allenati da Mangia, anche se la tradizione lo assiste: nelle 26 gare in cui ha guidato la Fiorentina in Europa League ha perso solo cinque volte e ha trascinato la Viola in semifinale fermandosi solo al cospetto di chi recentemente ha messo le mani sul trofeo con invidiabile regolarità: il Siviglia. Il 4-3-3 che dovrebbe scendere in campo è un mix tra il vecchio e il nuovo Milan e sarà ben lontano dalla formazione tipo. In attesa che i pezzi pregiati del mercato entrino nei ranghi a tutti gli effetti e sognando qualche altro colpo, il Diavolo intende sfruttare l’occasione per dare ragione a chi crede in un nuovo ciclo vincente: per il ritorno del 3 agosto sono già stati venduti più di 40mila biglietti. Non sarà un match di campionato di cartello o una partita di Champions, ma le luci a San Siro si possono accendere anche d’estate.