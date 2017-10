Immobile: "Balotelli? Mi ha chiesto della Nazionale"

" Balotelli mi ha chiesto come va in Nazionale, spera che l'Italia si qualifichi al Mondiale. "

Lo ha detto l'attaccante della Lazio Ciro Immobile ai microfoni di Sky Sport tornando sul lungo colloquio avuto con 'Supermario' nel prepartita di Nizza-Lazio, gara valida per la terza giornata di Europa League vinta poi 3-1 dai biancocelesti. "Siamo felici, dopo questa vittoria le sensazioni sono positive - ha aggiunto l'ex giocatore del Borussia Dotmund - Dovevamo fare uno step mentale dopo Torino, la squadra è stata brava a non pensare alla grande vittoria e proiettarsi subito contro una diretta avversaria". Domenica in campionato la Lazio se la vedrà contro il Cagliari. "Siamo sereni, sappiamo che il cambio di allenatore può dare qualche stimolo in più - ha evidenziato - Ma se giochiamo da Lazio con la testa giusta possiamo fare la nostra partita".

" Abbiamo vinto su questo che non era un campo semplice, non dimentichiamoci che il Nizza nello scorso campionato era arrivato al terzo posto ed ha in rosa calciatori di qualità. All'inizio abbiamo sbagliato troppo in uscita poi però siamo cresciuti, abbiamo alzato il baricentro ed abbiamo vinto una partita fondamentale per la qualificazione". "

E' questa l'analisi del tecnico di Simone Inzaghi ai microfoni di Sky Sport dopo il successo ottenuto in casa dei francesi in Europa League. "Ultimamente le avversarie cambiano modulo contro di noi ma la squadra è ormai matura e riesce a capire come adattarsi al meglio. Questa mattina con il mio staff avevamo captato che il Nizza potesse giocare 3-5-2 ed oggi, prima della partita, aveva parlato alla squadra di questa possibilità", ha aggiunto l'allenatore dei biancocelesti, che ha esaltato la prova di Caicedo, autore di un gol e un assist. "E' un calciatore generoso, di qualità, era arrivato in ritardo ma ha lavorato a parte, con sessioni personalizzate per migliorare la sua condizione - ha concluso - Ora sta bene e ci sta aiutando".