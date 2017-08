Inversione di campi per Milan-Shkendija: andata il 17 agosto a Milano e non in Macedonia

L'andata del playoff di Europa League tra Milan e Shkendija si giocherà il 17 agosto a San Siro e non a Skopje come inizialmente previsto. La concomitanza dell'impegno di Europa League dell'altra squadra macedone ammessa al playoff - il Vardar - nella capitale macedone ha di fatto determinato l'inversione dei campi.

A differenza del terzo turno preliminare, dunque, i rossoneri cercheranno di ipotecare la qualificazione davanti al proprio pubblico per poi affrontare una trasferta tranquilla sette giorni più tardi.

Lo Shkendija Shkendija era impossibilitato a ospitare il Milan nel piccolo Ecolog Arena di Tetovo (che altro non è che la città del club), impianto dalla capienza di 15000 spettatori e non omologabile per partite di questo livello; non conforme ai parametri UEFA nemmeno lo Stadion Mladost di Strumica (capacità di 6370 spettatori), dove lo Shkendija ha disputato i turni precedenti.