Inzaghi: "La Juventus è il passato, pensiamo al Nizza. Balotelli? Ci sono anche Sneijder, Plea..."

Tutto pronto, o quasi, per la sfida contro il Nizza, vero crocevia per la qualificazione, ma anche per il primo posto del girone K di Europa League. Inzaghi arriva a questa sfida con le idee molto chiare, sia per quanto riguarda le formazioni, sia per le motivazioni da dare ai suoi dopo la vittoria contro la Juventus.

" Con i ragazzi ho parlato molto, sabato scorso all’Allianz Stadium contro la Juventus abbiamo realizzato un’autentica impresa. Ora però dovremo essere ancora più bravi, ma questa è una squadra matura. Contro il Nizza schiererò la formazione migliore possibile, davanti ipotizzo l’impiego dal primo minuto sia di Caicedo che di Nani. Partita dopo partita, sceglierò il tandem migliore in attacco, ben vengano i problemi di abbondanza "

Balotelli? Un campione, ma non è l’unico giocatore di qualità del Nizza…

" Balotelli è un campione, è un giocatore con grandissime qualità. Qui ha trovato l’ambiente ideale. Nelle ultime partite ha fatto bene, ma dovremo stare attenti anche ad altri giocatori. È una squadra molto organizzata, ci sono anche Pléa, Sneijder e altri giocatori offensivi che possono fare male "