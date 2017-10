La Lazio sfida il Nizza di Balotelli, la Curva Nord: "Non partiranno ululati dalla nostra curva"

Questa sera all’Allianz Riviera la Lazio sfiderà il Nizza di Mario Balotelli, uno dei giocatori, purtroppo, storicamente più bersagliato dai vergognosi ululati di stampo razzista. Immaginarsi un’accoglienza a base di buu razzisti ai danni di Super Mario da parte della frangia più oltranzista della tifoseria laziale, potrebbe essere abbastanza scontato ma gli ultras biancocelesti - negli anni ripetutamente puniti con squalifiche e multe da parte della Uefa e della Serie A per i loro ululati di matrice razzista - hanno annunciato con un comunicato che questi disgustosi cori non partiranno più…

Il comunicato degli Irriducibili

"Un avvertimento a tutti i sostenitori biancocelesti, ultras e non, presenti domani all’interno del settore ospiti di Nizza. Al fine di evitare pesanti sanzioni (anche eventuale esclusione dalla competizione) nei confronti della nostra squadra da parte della commissione disciplinare della UEFA, non partiranno da parte della nostra curva ululati di nessun genere che possano essere interpretati come gesti con sfondo razziale. Siamo stati i primi a introdurre questa modalità all’interno degli stadi italiani, ma adesso per il bene del cammino della nostra squadra in Europa, dobbiamo evitare ogni tipo di pretesto che possa essere usato contro di noi per eliminarci dalla competizione. Ricordiamo a tutti i laziali vecchi e giovani che essere Ultras non si dimostra da questi gesti ma si dimostra per le strade, sul campo, partendo insieme e tornando insieme, e, quando capita, confrontandosi con le tifoserie avversarie. Questo non è un appello della Lazio o della UEFA, ma un ordine di chi vive la Lazio come facciamo noi…"

I lupi ululano, le aquile volano

Questa nota arriva qualche giorno dopo la presa di posizione dei sostenitori laziali del gruppo “We love Lazio, we fight racism” che una settimana fa a Formello, dopo l’ultima squalifica del giudice sportivo di Serie A che aveva portato alla chiusura della Curva Nord, avevano invitato tutti i fans biancocelesti a cambiare rotta con uno striscione eloquente: “I lupi ululano, le aquile volano”. Uno slogan per invitare tutti i supporter a cancellare ogni forma di razzismo dal tifo. La speranza è che sia davvero così…

" ’Tu non sarai mai sola’. E’ il nostro inno, una promessa d’amore che da 117 anni vibra in questa città. La ragione per cancellare ogni forma di razzismo da nostro tifo. Per essere all’altezza di una storia gloriosa e di un futuro che vogliamo sempre più ambizioso. Chi ama la Lazio, vola con l’Aquila. Gli ululati li fanno i lupi "