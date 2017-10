Lazio d'autorità anche a Nizza: Caicedo e doppio Milinkovic-Savic, è 1-3

Che sia in Italia o in Europa, escludendo il passo falso col Napoli capolista la Lazio non si ferma mai. A pochi giorni dal grande pomeriggio in casa della Juventus ecco un altro colpo esterno, forse meno prestigioso ma altrettanto importante: l'1-3 all'Allianz Riviera, contro un Nizza che alla vigilia era allo stesso modo a punteggio pieno, consente agli uomini di Inzaghi di staccare i francesi e portarsi da soli in vetta al gruppo K di Europa League. La prestazione, a dire il vero, non è indimenticabile. Il Nizza fa gioco per gran parte della gara, pur rendendosi pericoloso solo relativamente, e i lampi biancocelesti in attacco sono pochini. Però ha ragione chi vince, e soprattutto hanno ragione i due protagonisti della gara: Felipe Caicedo e Sergej Milinkovic-Savic, un gol il primo e due il secondo, che si confezionano assist a vicenda assurgendo a uomini simbolo della vittoria. L'uomo di coppa e il gioiello. Grazie a loro la Lazio ha ormai a portata di mano la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

La cronaca

Avvio imprevedibile della gara: dopo 5 minuti il risultato è già cambiato per due volte. A trovare il vantaggio è Mario Balotelli: cross di Sneijder per l'altro ex nerazzurro, lasciato colpevolmente solo in area e bravo a battere Strakosha di testa. La Lazio riparte dal cerchio di centrocampo con un lancio per Lulic, che spizza per Caicedo: Cardinale e Dante non si capiscono e combinano la frittata, consentendo all'ecuadoriano di inserirsi e toccare in rete. Da lì la gara perde d'intensità, con il Nizza che tiene il pallone senza rendersi pericoloso e la Lazio che ci prova con Patric (bel destro a lato) ma soprattutto con Radu: il tap-in ravvicinato del romeno, dopo l'ennesimo intervento così così di Cardinale, scheggia l'incrocio. Chiude il tempo una chance per Dante, il cui colpo di testa è salvato quasi sulla linea da Luiz Felipe.

Felipe Caicedo of SS Lazio celebrates a frist goal with his team mates during the UEFA Europa League group K match between OGC Nice and LazioGetty Images

Come la prima frazione, anche la seconda inizia col botto: Strakosha perde palla in uscita bassa ma Balotelli, dopo averla recuperata, manca il 2-2 a porta sguarnita. L'ex rossonero e Sneijder ci provano in tutte le maniere da fuori area, ma a trovare il vantaggio in una delle poche incursioni offensive è la Lazio: è il 64' quando Radu lancia Caicedo e questi vede al centro dell'area Milinkovic-Savic, freddo nel battere a rete dall'altezza del dischetto. Immobile, appena entrato, potrebbe timbrare il tris: stavolta Cardinale è attento. Mentre Strakosha, pur tra qualche difficoltà, trattiene l'insidia di Plea. Finale di gloria: angolo di Luis Alberto e stacco ravvicinato di Milinkovic-Savic, che firma la propria doppietta e chiude i conti. Lazio a punteggio pieno: anche in Europa è festa.

La statistica chiave

Il Nizza ha tenuto il pallone addirittura per il 65% del tempo. La montagna di un possesso palla infinito ha però prodotto il topolino di un unico gol.

Il migliore in campo

Milinkovic-Savic. Spento, quasi svogliato. Di certo non è lo straripante Milinkovic-Savic ammirato in campionato. Però il tabellino dice che il suo apporto è clamorosamente decisivo: assist per Caicedo e doppietta. Man of the match.

Il peggiore in campo

Dante. Inadeguato. Altro errore (in collaborazione con Cardinale) che Caicedo sfrutta da rapace. Sempre in difficoltà, marca male pure Milinkovic-Savic, che ringrazia chiudendo i discorsi.

Il tabellino

Nizza (3-5-1-1): Cardinale; Marlon, Dante, Le Marchand; Burner, Lees-Melou (71' Plea), Mendy, Walter, Jallet (88' Srarfi); Sneijder; Balotelli. All. Favre

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Radu; Patric, Murgia, Di Gennaro (60' Luis Alberto), Milinkovic-Savic, Lulic; Nani (60' Immobile); Caicedo (75' Lucas Leiva). All. Inzaghi

Arbitro: Craig Thomson (Scozia)

Gol: 4' Balotelli (N), 5' Caicedo (L), 65' e 89' Milinkovic-Savic (L)

Note: ammoniti Mendy, Luiz Felipe