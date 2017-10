Le pagelle di Atalanta-Apollon Limassol 3-1

Etrit BERISHA 6 - Incolpevole sul gol che è l'unica azione ospite di una partita da spettatore.

Andrea MASIELLO 6 - Ruvido dietro, sciagurato di testa là davanti, ma partecipa attivamente all'intensità di gioco.

Mattia CALDARA 6 - Match di ordinaria amministrazione senza spinta avversaria: peccato per il giallo.

José Luis PALOMINO 6 - Di buona marcatura, al posto di Toloi, fino al novantesimo.

Hans HATEBOER 6,5 - Scatenato per un'ora, sfonda ogni volta che punta l'avversario. Peccato per l'errore in diagonale digensiva sul gol avversario.

Europa League: Atalanta-Apollon Limassol, Bryan CristanteGetty Images

Bryan CRISTANTE 6 - Respira senza colpe specifiche dopo le grandi prestazioni da "tuttocampista" in campionato.

Dal 70’ Marten DE ROON 6 - Tornato a casa, la Dea lo aspetta perché è un giocatore di classe e intanto vola anche senza il suo olandese.

Remo FREULER 7,5 - Partitone di ritmo, intensità, pressing e qualità di gioco: il gol è il giusto premio di una prova super.

Europa League: Atalanta-Apollon LimassolGetty Images

Leonardo SPINAZZOLA 6,5 - Giocatore ritrovato, serve a Ilicic il cioccolatino del primo vantaggio

Josip ILICIC 8 - Un gol, due assist e di tutto il resto, fra tiri in porta, dribbling, filtranti e combustioni, si perde il conto: dominante. Dall'86' Cornelius s.v.

Andrea PETAGNA 7,5 - Deve collezionare occasioni da gol per farne uno: stavolta però è match-winner oltre a tutto quello straordinario e fondamentale lavoro al servizio della squadra.

Alejandro GOMEZ 7 - Stringe i denti e il livello, finché ce n'è, è come sempre altissimo tra cross, tiri e un delizia in pallonetto sulla traversa: bravo Papu. Dal 79' Kurtic s.v.

Allenatore Giampiero Gasperini 7 - La Dea d'Europa è uno spettacolo: testa del girone davanti a Lione ed Everton, altri 3 gol segnati in casa, tutto molto bello.

Europa League: Atalanta-Apollon Limassol, Josip IlicicGetty Images

Apollon Limassol: Bruno Vale 7; João Pedro 6,5, Hector Yuste 5, Pitian 5,5, Jander 5,5; Alef 6, Sachetti 5, Allan 6 (56’ Alex 6); Jakolis 6,5, Maglica 5 (56’ Zelaya 5,5), Schembri 6,5 (81’ Sardinero s.v.). Allenatore: Sofronis Avgousti 6