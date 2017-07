Le pagelle di CSU Craiova-Milan 0-1

>Milan<

Gianluigi DONNARUMMA 6 - Tanti, troppi, gli errori in uscita, errori che aumentano la pericolosità del Craiova. Nel primo tempo, però, è lui a salvare il risultato con un grande intervento su Mitrita sullo 0-0.

Ignazio ABATE 6 - Che fatica sulla fascia. Soffre tantissimo nei primi 20 minuti, poi riesce a trovare la giusta concentrazione e la lucidità per contrastare l’asse Dimitrov-Bancu. (73’ Andrea CONTI 6 - Più freschezza sulla fascia destra, anche lui soffre però Bancu ed il neo entrato Roman).

Cristián ZAPATA 6 - Subito in difficoltà sulla spinta inziale del Craiova, con il passare dei minuti prende le misure in coppia con Musacchio.

Mateo MUSACCHIO 6,5 - Sicuramente il più brillante in difesa, soprattutto nel finale dove è lui a mettere le pezze in area di rigore. Pericoloso anche in fase offensiva.

Ricardo RODRÍGUEZ 6,5 - Non soffre mai sulla fascia, ed è l’autore del gol. Si intestardisce, però, con diversi retropassaggi per Donnarumma, rischiando più volte di perdere palla.

Franck KESSIÉ 7 - Forza bruta in mezzo al campo. Non sarà sempre preciso con i piedi, ma si fa sentire con il fisico. Al Milan, un giocatore così, serviva come il pane.

Riccardo MONTOLIVO 5,5 - Le idee ci sono, ma è ancora troppo lento nel produrre gioco. Suo l’errore che, per poco, non porta al gol Mitrita.

Giacomo BONAVENTURA 6 - Va ad intermittenza, ma era la sua prima partita ufficiale dopo 6 mesi di astinenza. Svaria su tutto il fronte d’attacco, risultando sempre pericoloso. Ancora da limare l’intesa con i compagni di squadra.

M'Baye NIANG 6,5 - Manca un po’ di precisione, ma è uno dei giocatori più attivi in avanti. Sempre presente, sempre pericolo.

Patrick CUTRONE 6,5 - Sono molto buoni i suoi movimenti in avanti, ma non riesce a trovare il suo primo gol ufficiale in rossonero. Il palo gli dice di no nel primo tempo, poi fallisce due chance di testa. Nel complesso, però, è molto positiva la sua prova in attacco, impensierisce la difesa avversaria ed è un valido punto d’appoggio per le ali. (dall’81’ Luca ANTONELLI sv - Entra per dare più copertura sulla fascia sinistra, in aiuto a Ricardo Rodríguez)

Fabio BORINI 6 - Ottima la sua verticalizzazione per Cutrone, ma non è sempre preciso davanti alla porta o a mettere il compagno davanti al portiere. Anche lui deve crescere dal punto di vista fisico. (dal 66’ André SILVA 5,5 - Un po’ troppo isolato in avanti, con il portoghese che gioca più per se stesso che per la squadra. Era il suo debutto, avrà tempo per migliorare ed integrarsi).

All. Vincenzo MONTELLA 6 - Si parte con la difesa a 4, poi passa a quella a 3 con Conti e Ricardo Rodriguez larghi. Dal punto di vista tattico il suo Milan parte bene, ma nella ripresa paga una condizione non ottimale. Non riesce a cambiare le cose in corsa, ma i rossoneri partono con una vittoria preziosissima.

>CSU Craiova<

Calancea 5; Dimitrov 6 (81’ Roman 6), Spahija 5,5, Kelić 6, Briceag 5,5; Zlatinski 6; Vagenin 5, I.Mitrita 5,5 (67’ Barbut 6), Fausto Rossi 5,5 (74’ Mateiu 6), Bancu 6,5; Baluta 6. All. Devis Mangia 6