Le pagelle di Milan-AEK Atene 0-0

Milan

Gianluigi DONNARUMMA 6 - È lui a provocare l’errore iniziale di Musacchio con un passaggio insidioso, poi si riscatta con due buone parate.

Davide CALABRIA 5,5 – Apprezzabile l’impegno, l’abnegazione, la continua spinta, ma la qualità è davvero latente.

Leonardo BONUCCI 6 – Per una sera il Milan subisce molto poco, non ha affanni e prova anche a sganciarsi in avanti, con scarse fortune.

Mateo MUSACCHIO 5,5 – In collaborazione con Donnarumma rischia di combinare la frittata, sembra meno sicuro rispetto ad altre volte.

Ricardo RODRIGUEZ 5 – La brutta serata nel derby ha sicuramente lasciato il segno: non spinge, è timido e resta ancorato in fase difensiva.

Jesus SUSO 6 – Sempre più unica fonte di reddito di questo Milan: se si accende lui, gira anche il Milan. Ha una buona occasione nel finale ma calcia addosso a Anestis. (dall’83’ Fabio BORINI sv)

Manuel LOCATELLI 6,5 - Alla quinta da titolare in stagione, ripropone la cattiveria che già si era visto nello spezzone di derby. Ci prova due volte dal limite sfiorando in entrambi i casi il gol. Niente di eccelso, sia chiaro, ma in un povero Milan, la sua voglia ed il suo senso di appartenenza meritano più considerazione.

Hakan CALHANOGLU 4,5 - Lento, spento, caracollante, quasi fastidioso. Non ha ancora trovato un posto nel mondo al Milan e lo si vede in campo. E non può essere sempre una questione di ruolo: se uno ha talento, e Calhanoglu dovrebbe averne, deve dare molto di più.

Giacomo BONAVENTURA 5 – Fumoso oltre ogni limite concesso, è pericoloso in una sola occasione ma il suo destro viene murato. (dal 72’ Franck KESSIE 5,5 – Come Kalinic, non trova spazio ed occasioni per far qualcosa di utile).

André SILVA 5 – Quando serve cattiveria ed incisività, non citofonate a casa sua. Gli manca ancora un po’ di grinta, di voglia, deve crescere sotto molti aspetti. (dal 62’ Nikola KALINIC 5,5 – Al rientro dall’infortunio, non riesce a lasciare il segno).

Patrick CUTRONE 6,5 – Ha tutto ciò che manca ad André Silva: si catapulta su ogni palla sporca, calcia in porta tantissime volte e solo un grande Anestis gli nega la gioia del gol.

All. Vincenzo MONTELLA 5 – 3-5-2, 4-4-2, prova tanti moduli ma il Milan non ha ancora un’identità di gioco e delle certezze a cui appoggiarsi. Dopo oltre tre mesi di lavoro con questo gruppo, è lecito avanzare dubbi sul suo conto.

Aek Atene

Anestis 8; Vranjes 6, Tzanetopoulos 6, Bakasis 6; Galo 6, Johansson 6, Simoes 6,5, Lopes 6; Mantalos 6,5 (dal 90’ Galanopoulos sv); Lazaros 5,5 (dal 64’ Araujo 6), Livaja 5,5 (dal 76’ Bakasetas 6,5). All. Jimenez 7