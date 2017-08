Le pagelle di Milan-CSU Craiova 2-0

Milan

Gianluigi DONNARUMMA 7 – Si fa trovare pronto quando serve e si riprende tutti gli applausi di San Siro che i maligni immaginavano indifferente nei suoi confronti. Parata di riflesso straordinaria su Mitrita e scaccia la paura.

Andrea CONTI 7 – Peccato per quel gol sbagliato a fine primo tempo, poteva fare di più ma arriva stremato sul pallone. Corre come un forsennato, dal primo all’ultimo minuto, crea spesso superiorità numerica perché la catena con Suso funziona già a meraviglia

Mateo MUSACCHIO 7 – Roccioso e preciso come all’andata: muscoli e posizione della difesa, non sbaglia un singolo intervento.

Cristian ZAPATA 6 – Un po’ più distratto del compagno di reparto, si fa prendere in mezzo sull’occasione di Mitrita, poi non si distrae più.

Ricardo RODRIGUEZ 6 – Qualche sofferenza difensiva di troppo, però va vicino al gol del 2-0 e smazza l’assist a Cutrone (con deviazione decisiva) per il raddoppio.

Franck KESSIE 6,5 – Il gol che Popov gli annulla giustamente è di rara potenza e bellezza, è meno esplosivo di altre partite ma non si ferma mai, faticano a saltarlo ed ha energia per spingere anche nei minuti conclusivi.

Manuel LOCATELLI 6 – Buone sensazioni anche da parte sua: Montella lo preferisce a Montolivo, lui ripaga con una prestazione concreta. Per il primo giorno di scuola della nuova stagione non toglie il grembiule e preferisce giocare facile ed elementare, si disinbisce un po’ nella ripresa pur soffrendo a tratti la pressione del Craiova.

Giacomo BONAVENTURA 6,5 – Segna il suo primo gol europeo alla seconda presenza complessiva in carriera: a 28 anni, è un palcoscenico che si merita e che si è preso da subito. Poi inserisce qualche errore nella sua partita, anche a causa di una condizione ancora da affinare. (dall’81’ Fabio BORINI sv)

M’Baye NIANG 5,5 - La realtà è che non gioca neanche troppo male, perché prova a mettersi in mostra ma non è mai concreto, se non quando sfiora il tre a zero di testa. Sbaglia una deviazione poco prima del vantaggio di Bonaventura, sembra sempre fuori dalla partita rispetto ai compagni a livello di atteggiamento, è triste in controtendenza con l'entusiasmo della notte di San Siro.

Patrick CUTRONE 7,5 - All’esordio a San Siro da titolare, si regala una notte indimenticabile: segna, gioca bene, sempre utile alla manovra di squadra. Si guadagna la standing ovation dei 65mila del Meazza. (dal 71’ Andrè SILVA 5,5 – Impatto rivedibile, come a Craiova. C’è una condizione da recuperare e dei compagni da conoscere, ha bisogno di tempo ma può metterci del mordente in più).

Jesus SUSO 6,5 – Alla prima stagionale, si intende molto bene con Conti e riesce ad inventare in qualche occasione. Di un giocatore così, con la sua fantasia e la sua qualità, il Milan ha assolutamente bisogno. (dal 65’ Hakan CALHANOGLU 6 – Il suo ingresso in campo è diamentralmente diverso rispetto a quello di Andrè Silva, in quanto ad atteggiamento e a voglia di mettersi in mostra).

All. Vincenzo MONTELLA 6,5 – Un Milan non ancora brillantissimo ma in alcune zone del campo già rodato ed interessante. Una squadra che ha saputo sfruttare l’ionda di entusiasmo del pubblico e che ha molti margini di crescita, con l’inserimento dei nuovi acquisti. La strada è lunga, buon lavoro!

Vincenzo Montella, Milan, Getty ImagesGetty Images

CSU Craiova

Calancea 5,5; Dimitrov 6, Spahija 6, Kelic 5,5, Tiago Ferreira 6; Rossi 5,5 (dal 46’ Mateiu 6), Zlatinski 6, Bancu 6; Vagenin 6, Baluta 6,5 (dal 65’ Roman 5,5), Mitrita 5,5 (dall'83' Barbut sv). All. Mangia 6