Le pagelle di Nizza-Lazio 1-3

Lazio

Thomas STRAKOSHA 6 - Reduce dal rigore parato a Dybala, viene battuto senza troppe colpe da Balotelli e rischia poi di combinare un pasticciaccio: l'italiano, stavolta, lo grazia a porta vuota.

BASTOS 6,5 - Prestazione complessivamente sicura. Mantiene una certa solidità e tranquillità nonostante il Nizza, con Sneijder, attacchi spesso proprio da lì.

Luiz FELIPE 6 - Luci e ombre. Tra queste ultime, la marcatura a vuoto che consente a Balotelli di andare a segno. Poi però prende sicurezza, salvando peraltro sulla linea un colpo di testa di Dante.

Stefan RADU 6 - Qualche difficoltà difensiva, un pallone banalmente perso, un'ammonizione sfiorata e un gol sbagliato da un metro. Ma anche il gran lancio per Caicedo che propizia il gol dell'1-2.

PATRIC 6 - Non è Basta e nemmeno Marusic, ma qualche buono spunto lo crea comunque, tra cui un destro pericoloso di poco a lato. Più difficile star dietro a Jallet.

Alessandro MURGIA 6 - Prestazione onesta. Prova a fare il Parolo e a disimpegnarsi nelle due fasi, non fa benissimo né quella di copertura né di inserimento ma se la cava.

Davide DI GENNARO 5,5 - Ha compiti quasi esclusivamente difensivi, visto che il pallone ce l'ha spesso il Nizza. Non riesce a farsi dare il pallone dai compagni e quando può calciare non trova la porta (dal 60' Luis ALBERTO 6 - Entra bene in partita. Sempre al centro delle azioni della squadra, fa partire l'angolo che porta all'1-3 di Milinkovic)

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 7 - Spento, quasi svogliato. Di certo non è lo straripante Milinkovic-Savic ammirato in campionato. Però il tabellino dice che il suo apporto è clamorosamente decisivo: assist per Caicedo e doppietta. Man of the match.

Caicedo e Milinkovic Savic - Nizza-Lazio - 2017LaPresse

Senad LULIC 5,5 - Fa su e giù per la fascia sinistra, badando però quasi esclusivamente alla fase difensiva. Dietro rischia poco, davanti non affonda mai il colpo.

NANI 5 - Il suo esordio da titolare non è esattamente di quelli da ricordare. Complice la scarsa verve della Lazio ha poche opportunità per farsi notare, anche se a fine primo tempo manda nel panico Cardinale (dal 60' Ciro IMMOBILE 6 - Buon ingresso anche da parte sua. Porta maggiore scompiglio in attacco e chiama Cardinale all'intervento)

Felipe CAICEDO 6,5 - Un gol, un assist. Ancora una volta si conferma uomo di coppa, riportando immediatamente in quota la Lazio e servendo a Milinkovic-Savic un assist perfetto. Il tutto in una serata un po' grigia della squadra (dal 75' Lucas LEIVA s.v.)

All. Simone INZAGHI 6,5 - Dalla panchina vede con un po' d'irritazione una Lazio spenta e costretta a correr dietro al palleggio francese. Poi inserisce un paio di titolari, spariglia le carte e porta a casa l'ennesima vittoria.

Balotelli (Nice) contre la LazioGetty Images

Nizza

Cardinale 5; Marlon 6, Dante 4,5, Le Marchand 5,5; Burner 5,5, Lees-Melou 5,5 (71' Plea 6), Mendy 5,5, Walter 5,5, Jallet 6 (88' Srarfi s.v.); Sneijder 6; Balotelli 6,5. All. Favre 5,5