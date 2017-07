L’estate perfetta di Patrick Cutrone, un ragazzo che merita considerazione

5 luglio 2017, primo giorno di raduno del nuovo Milan di Fassone e Mirabelli. Cinquemila tifosi entusiasti a Milanello. Dopo una sgambata della squadra, partitella “in famiglia”. Il primo gol lo segna Patrick Cutrone. 11 luglio 2017, prima amichevole del nuovo Milan a Lugano. Il primo gol lo segna Patrick Cutrone. 22 luglio 2017. Il Milan affronta la corazzata Bayern Monaco in amichevole a Shenzhen (Cina): finisce 4-0 per i rossoneri e il grande protagonista è ancora Patrick Cutrone, autore di una doppietta. Se come diceva Agatha Christie “Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova”, qua siamo di fronte ad un’evidenza: Patrick Cutrone non è un semplice bluff estivo. Ed ha un altro mese a disposizione per meritarsi una conferma nella rosa rossonera 2017/18.

Patrick CutroneGetty Images

Al Milan da una vita, ha già fatto il suo esordio in Serie A

Nato a Como nel gennaio del 1998, Cutrone veste la maglia rossonera sin da giovanissimo, da quando aveva appena otto anni. Dopo aver realizzato caterve di gol in tutte le giovanili rossonere e, di pari passo, nelle varie under italiane, nella scorsa stagione il diciannovenne attaccante del Milan si è messo in evidenza del campionato primavera: 19 reti in 22 presenze, fiuto del gol da bomber vero, terminale perfetto della squadra di Nava e frequenti finali convocazioni anche in prima squadra. Nel 3-0 al Bologna del 21 maggio, al minuto 85, ha sostituito Gerard Deulofeu, facendo così in suo esordio in Serie A.

Montella lo vuole in prima squadra, col Craiova la prima grande occasione

Ha fisico, sa giocare di sponda e in area vede la porta come pochi. Senso del gol innato e caratteristiche da attaccante vero. E nonostante le amichevoli estive contino poco o niente, per Patrick Cutrone è stato importante conquistare stima e fiducia di Montella. E può sembrare paradossale che nel rinnovatissimo Milan, ancora alla ricerca di un grande attaccante (Belotti, Kalinic e Aubameyang i nomi in lizza), si sia messo in evidenza proprio questo interessantissimo giovane prodotto del vivaio. Nel match d’andata di giovedì in Europa League, contro i rumeni del Craiova, Cutrone guiderà dal 1’ minuto l’attacco del Milan. Una considerazione importante per un giocatore che vuole continuare a stupire. E se nel tabellino ci finisse ancora lui, la risposta ce l’avrete immediata: no, non è un caso, tre indizi avevano già fatto una prova.