Milan-AEK, probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni e statistiche di Milan-AEK, match valido per la terza giornata del gruppo D di Europa League, in programma giovedì 19 ottobre alle 21.05 a San Siro.

Probabili formazioni

Milan (3-5-2): G.Donnarumma; C.Zapata, Bonucci, Romagnoli; Borini, Locatelli, Montolivo, Çalhanoglu, Calabria; André Silva, Cutrone

Indisponibili: Conti, Antonelli, Kalinić

Squalificati: /

AEK Atene (4-3-3): Anestis; Bakakis, Vranjes, Ćosić, Galo; Mantalos, Ajdarević, Johansson; Christodoulopoulos, Livaja, Araujo

Indisponibili: Barkas, Giakoumakis, Chygrynskiy, Lambropoulos

Squalificati: /

Video - André Silva al Milan: il giorno in cui il mondo si accorse di lui 01:25

Statistiche

Sono 4 i precedenti in competizioni UEFA tra Milan e AEK Atene, tutti in Champions League. La prima volta nella stagione 1994/95, nella fase a gironi, con pareggio 0-0 in Grecia e vittoria dei rossoneri per 2-1 a San Siro grazie alla doppietta di Christian Panucci. Le due squadre si ritrovarono poi nella fase a gironi della stagione 2006/07 con vittoria del Milan all’andata per 3-0, con le reti di Inzaghi, Gourcuff (primo gol con la maglia del Diavolo) e Kaká. Al ritorno, con il Milan già qualificato agli ottavi, i rossoneri persero per 1-0 a causa del gol di Júlio César.

Più in generale, il bilancio del Milan contro le squadre di nazionalità greca, è di 4 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta in 8 gare, mentre l’AEK ha un bilancio di 2 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte nei 17 precedenti contro squadre italiane.

Il Milan ha finora vinto tutte le gare giocate in Europa, compreso di preliminari, ed è l’unica squadra ad aver segnato già 8 reti nella fase a gironi - dopo due gare - insieme al Nizza di Balotelli e allo Zenit di Mancini.

Tra i giocatori dell’AEK ci sono molti ex italiani, tra cui Christodoulopoulos (Bologna, Hellas e Sampdoria), Ćosić (Pescara e Empoli), Kone (Brescia, Bologna, Udinese, Fiorentina) e Livaja (Inter, Cesena, Atalanta ed Empoli). Il secondo portiere del Milan, invece, Antonio Donnarumma ha proprio giocato in Grecia nella passata stagione, con la maglia dell’Asteras Tripolis.

Il direttore di gara sarà lo svedese Andreas Ekberg, arbitro internazionale dal 2013. In carriera ha diretto due volte squadre italiane, la Sampdoria nel 2015 nel preliminare di Europa League contro il Vojvodina Novi Sad con la squadra serba che vinse 4-0 l’andata in casa della squadra di Zenga, e il Sassuolo nel pareggio per 1-1 contro il Lucerna nel 3° terno preliminare d’andata, nella scorsa stagione (a segno Schneuwly e pareggio di Berardi su rigore).