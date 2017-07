Milan, Bonucci e Biglia fuori dalla lista UEFA: salteranno il Craiova

Mentre il Milan è impegnato in Cina per l’International Champions Cup, il club rossonero deve affrontare il primo piccolo contrattempo stagionale.

Marco Fassone ha infatti comunicato ufficialmente che Leonardo Bonucci e Lucas Biglia non saranno convocabili per il terzo turno preliminare di Europa League contro i romeni dell’Universitatea Craiova.

Queste le parole ufficiali: "Consegnata ieri lista UEFA e non ci sono Bonucci e Biglia per problemi tecnici, di tempi, che verranno risolti al rientro in Italia".

Dunque il Milan dovrà affrontare il suo primo impegno ufficiale stagionale senza gli ultimi due colpi di mercato.