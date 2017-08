Milan, il sorteggio ti sorride: ai playoff pescati i macedoni dello Shkëndija

Tra il Milan e il ritorno in Europa c'è di mezzo Shkëndija: l'urna di Nyon ha dato il suo verdetto e certamente poteva andare peggio ai rossoneri, che se la vedranno contro una delle due squadre macedoni che si giocheranno un posto in Europa League (l'altra è il Vardar).

La prima scrematura aveva lasciato cinque possibilità al Milan: Stella Rossa, Osijek, Maritimo, AEK Atene e Shkëndija, appunto. E il Milan ha pescato la squadra vice-campione di Macedonia, un team capace di eliminare i lituani dell'FK Trakai nel terzo turno preliminare: 1-2 all'andata e netto 3-0 al ritorno, grazie alle reti di Besart Ibraimi e Ferhan Hasani (doppietta). Una squadra certamente da prendere con le molle, ma che ha naturalmente anche tanti limiti. Ferhan Hasani, centrocampista dalle spiccate qualità offensive, è la stella di una squadra che negli ultimi anni ha visto cambiare la guida tecnica per ben sette volte.

Precedenti

Per la prima volta il Milan incontra una squadra macedone mentre le italiane ci hanno giocato 8 volte contro, senza mai perdere: in archivio 6 vittorie, 2 pareggi, 21 gol fatti e 2 subiti e quattro passaggi del turno su quattro per Perugia, Parma, Roma e Lazio.