Milan, Musacchio impressionato da Bonucci: "Con lui tutto facile"

" Bonucci è uno dei migliori difensori del mondo. Se dovessi giocare al suo fianco, sarebbe tutto più semplice. Sono molto contento di giocare con lui "

Così Mateo Musacchio ha parlato ai microfoni di Milan TV del suo nuovo compagno di reparto. Sull'obiettivo del Milan, l'ex difensore del Villareal ha dichiarato: "L'obiettivo è giocare di partita in partita. Adesso pensiamo a quella di giovedì, facendo un buon risultato e passando il turno. E così dobbiamo fare in ogni partita. Non pensiamo al futuro, ma a vincere partita dopo partita".

Infine sulla voglia di giocare la gara di ritorno contro il Craiova. "E' vero, abbiamo voglia di giocare questa partita. Sappiamo che il sostegno dei tifosi sarà molto importante. Speriamo che riempiano lo stadio. Come abbiamo visto nella partita di andata in Romania non sarà facile, abbiamo bisogno di tutti per vincere", le parole di Musacchio riportate da Milannews.it