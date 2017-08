Montella ne convoca 20 per il Craoiva: fuori a sorpresa anche Abate ed Antonelli

Vincenzo Montella ha diramato la lista dei convocati per il ritorno del terzo turno preliminare di Europa League contro il Craiova, previsto per domani davanti agli oltre 60mila spettatori di San Siro. Venti i convocati, come previsto restano fuori dalla lista Sosa, Bacca e Paletta, fuori dal progetto tecnico, oltre a Biglia e Bonucci che non sono stati inseriti in lista. A sorpresa, però, restano esclusi anche Ignazio Abate e Luca Antonelli, per scelta tecnica. Rientrano in gruppo Suso e Calhanoglu, esclusi dalla gara d'andata per una condizione ancora non al top.

Ecco i venti convocati:

Portieri: Antonio Donnarumma, Gianluigi Donnarumma, Storari

Difensori: Calabria, Conti, Gomez, Musacchio, Rodriguez, Zapata

Centrocampisti: Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Locatelli, Mauri, Montolivo

Attaccanti: Borini, Cutrone, Niang, André Silva, Suso.