Montella: "Risultato ottimo, mi è piaciuta la capacità di soffrire della squadra"

Buona la prima. Il Milan si impone per 1-0 in casa del Craiova nell'andata del terzo turno preliminare di Europa League. Ai rossoneri basta un gol su punizione di Ricardo Rodriguez nel primo tempo per piegare la resistenza della formazione rumena allenata da Devis Mangia. Troppo netta la differenza di valori, con il Milan padrone del campo nel primo tempo ma che nella ripresa cala vistosamente sotto l'aspetto atletico senza però rischiare troppo. I rumeni anche se non arrivano quasi mai al tiro nello specchio della porta si rendono comunque più volte insidiosi dalle parti di Donnarumma. In attesa di vedere tutti i neo acquisti all'opera, buone indicazioni per il tecnico rossonero soprattutto da Kessie a centrocampo e da Rodriguez.

Montella: "Risultato ottimo, mi è piaciuta la voglia di soffrire"

" Non mi potevo aspettare di più. Loro erano più avanti di condizione rispetto a noi. Mi è piaciuta la capacità di soffrire della squadra, portiamo a casa un risultato ottimo ma che non ci dà un’ipoteca netta sul passaggio del turno. Fra una settimana avremo più benzina nelle gambe e proveremo a far meglio. Prove di difesa a 3? Non so come andremo a giocare. Bonucci dà la possibilità con entrambi i moduli. Nella ripresa abbiamo giocato a tre perché volevo più possesso di palla e migliorare il palleggio, l’abbiamo provata poco e non potevo attendermi di più. Siamo stati un po’ scolastici nella ripresa, davanti abbiamo faticato a fraseggiare perché Niang e Borini non hanno quelle caratteristiche ma abbiamo corso pochi pericoli e per stasera va bene così. Ho calciatori che possono fare qualunque cosa a livello tattico. Ad oggi la linea è quella di avere un solo modulo di riferimento e una variante. Il primo modulo di riferimento? Ad oggi è il 4-3-3, siamo in ritardo in questo senso… Ci vorrà un po’ di tempo anche se soprattutto per me ce ne sarà ancora meno. Donnarumma? Ha fatto una parata importantissima nel primo tempo, l’abbiamo ritrovato come l’avevamo lasciato. E’ ripartito dove ci aveva lasciato, con grandi prestazioni. Andre Silva? E’ un ragazzo del 1995, si intravedono spunti da campione. Ha tutto per poterlo diventare. "

Rodriguez: Contento per il gol, abbiamo tutto per arrivare in alto

" Sono contento per il mio gol e per il risultato, era difficile giocare contro una squadra più in forma di noi. Stiamo già bene, ci alleniamo con intensità. Ci manca brillantezza ma a San Siro andrà certamente meglio… Io in Germania ho giocato sia a tre che a quattro, oggi era importante vincere. Vogliamo giocare al calcio, proviamo sempre a non buttare via il pallone: ce lo chiede l’allenatore e noi ci proviamo sempre. Il nostro obiettivo? Vogliamo arrivare in alto. Siamo una squadra molto forte e dobbiamo arrivare in alto. "