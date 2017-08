Montella: "San Siro pieno è una responsabilità. Il capitano? Non ho ancora deciso"

Una bella figura per regalare una gioia agli oltre 60.000 tifosi che saranno in tribuna a San Siro a sostenere la squadra nel primo impegno casalingo ufficiale della stagione Vincenzo Montella, nella conferenza stampa di vigilia del match di ritorno del 3° turno preliminare di Europa League, ringrazia e rimarca il grande attaccamento del popolo rossonero, spronando la squadra a fare il possibile per meritare tanta fiducia…

" I tifosi hanno dimostrato di credere in noi e nella società e nel lavoro che ha svolto. Si sta creando un entusiasmo importante per grandi obiettivi che va alimentato. Toccherà a noi dimostrarlo sul campo. Domani conta il risultato prima di tutto, serve massima attenzione ed umiltà nel rispetto dell'avversario. Che partita mi aspetto? Non so come sarò lo sviluppo della gara. Loro sono molto organizzati, si difendono con ordine e hanno mostrato velocità in avanti. Se non stai attento e concentrato, rischi di allungarti e puoi andare in difficoltà. "

"Capitano? Sarà uno dei nuovi arrivati ma non ho ancora deciso"

Montella, nel corso dell’incontro con la stampa ha anche parlato di Gigio Donnarumma, che tornerà a San Siro dopo la tribolata trattativa per il rinnovo del contratto con il Milan, e del capitolo capitano: dato per scontato che Montolivo, allo start del campionato cederà la fascia a uno fra Bonucci e Biglia…

" L’estate di Donnarumma è stata di grande crescita. E' stato al centro dell'attenzione per mesi, ha avuto tante sollecitazioni e quindi è cresciuto ulteriormente. Mi aspetto la giusta accoglienza, è un ragazzo che ha dimostrato amore per il Milan. Magari ci ha messo un po', ma a livello contrattuale ci può stare. Mi auguro per lui ci sia il solito affetto, ne ha bisogno. La questione del capitano? La nuova proprietà mi ha detto di scegliere il capitano tra i nuovi acquisti per sancire il nuovo corso e io mi sto prendendo un po' di tempo per la scelta. Se domani non ci sarà in campo il capitano del nuovo corso, ci sarà la vecchia gerarchia. Non so ancora, devo fare la formazione. "

Formazione: Cutrone favorito su Andrè Silva

Montella si è poi soffermato su alcuni singoli. André Silva "sta facendo bene. E' arrivato tardi rispetto ai compagni perché ha fatto la Confederations Cup, si è allenato pochissimo con noi. Sta crescendo in condizione, siamo solo all'inizio", ha sottolineato. "Nella mia testa c'è l'idea di farlo giocare ma devo valutare bene, ha avuto un problemino ieri ad un dito, mi prendo fino a domani per la scelta definitiva. L'arrivo di un nuovo attaccante può portargli pressioni? Penso di no. In un grande club è normale accettare la concorrenza. Un grande giocatore deve saper accettare anche queste situazioni. Lui ha tutte le qualità per emergere, è giovanissimo. Non deve avere fretta e imparare a gestire l'adattamento". Montella ha poi parlato delle condizioni di Calhanoglu: "Sta meglio, sta forzando i tempi dopo non aver giocato da tanti mesi. Anche Suso non è in perfette condizioni, si è aggregato da pochissimo. Ha bisogno di giocare, si sta allenando molto bene. Tanti giocatori devono crescere fisicamente, Calhanoglu è uno di questi. Che abbia grande talento è palese".