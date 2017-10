Montella: "Stiamo trovando l'abito giusto: cresciamo, ma qualcuno dovrà adattarsi alle novità"

"Il mio umore è aggressivo e molto convinto". Lo ha detto Vincenzo Montella in conferenza alla vigilia del match di Europa League contro l'Aek Atene. "Stiamo migliorando. Nelle ultime due partite è successo qualcosa di strano. Meritavamo almeno il pari. Bisogna mettere in campo più rabbia. Andiamo avanti così", ha aggiunto Montella. "

" Domani partita decisiva? Assolutamente, conterà per la nostra crescita e per ipotecare la qualificazione. Abbiamo rifatto il guardaroba e adesso stiamo capendo come utilizzarlo. Sto cercando di realizzare l'abito giusto per questa squadra. Non stravolgeremo nulla. Questa è una squadra che può crescere e comunque qualcuno dovrà adattarsi alle novità. "

Video - Bonaventura: "Perdere il derby dà fastidio" 02:17

"L'Aek Atene? È una squadra con un calcio - spiega ancora Montella - I greci sanno adattarsi a ogni tipo di avversario, indipendentemente dal modulo e dalla difesa a 3 o a 4. In avanti hanno giocatori molto rapidi e per questo dovremo stare molto attenti alle ripartenze".

" La squadra sta dando il meglio, vedo una qualità di gioco sempre più alta e vedo più convinzione. Per raggiungere livelli alti c'è bisogno di tempo. Abbiamo calciatori che possono e devono crescere, ma è una base ottima su cui lavorare. Quando le cose vanno male sbagliamo tutti e bisogna saper incassare le critiche, anche se esagerate. Mi assumo la responsabilità delle sconfitte, ma le mie scelte sono prese in una prospettiva a medio-lungo termine "

A chi gli fa notare se forse non sono stati troppi gli inserimenti di giocatori nuovi e tutti insieme. "La società ha fatto delle scelte per l'immediato e per il futuro, era tutto previsto tranne qualche sconfitta di troppo di cui mi assumo le responsabilità", ha concluso Montella.

" Quando vedremo il vero Bonucci? Non lo so. Leonardo sta pagando ogni piccolo errore, voglio pensare che sia una casualità. Anche lui sta crescendo. "

"Io sento, lo dico con convinzione, la grandissima stima della società, la vicinanza e il supporto. Mi danno totale libertà - conclude Montella - So bene che quando non arrivano i risultati sono a rischio, che sono valutato nel bene e nel male. Qualsiasi cosa dovesse succedere Fassone e Mirabelli hanno la mia totale stima".